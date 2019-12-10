يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

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الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:34 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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kora live مشاهدة مباراة ليفربولليفربول ضد سالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ، بث مباشر ليفربول ضد سالزبورج عر الفجر الرياضي يتنافس 15 فريقاً في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لاقتناص ثمانية مقاعد لا تزال غير محسومة في ثمن نهائي "التشامبيونز ليج".

مشاهدة لقاء ليفربول الان بدون تقطيع يوجد ثمانية فرق حسمت التأهل مسبقا هي برشلونة وبايرن ميونخ ويوفنتوس ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان كمتصدرين لمجموعاتهم إلى جانب لايبزيج وريال مدريد وتوتنهام من الوصافة.

أما الفرق الـ15 التي تتطلع لاقتناص واحدة من البطاقات الثمانية المتبقية، فهي صاحب اللقب، ليفربول، إلى
جانب أتلتيكو مدريد وفالنسيا وإنتر ميلان وتشيلسي وأياكس وسالزبورغ ونابولي وبرسيا دورتموند وزينيت سانت بطرسبرغ وليون وشاختار دونيتسك ودينامو زغرب وأتالانتا وباير ليفركوزن.

وخرجت من المنافسة على التأهل فرق بنفيكا وكلوب بروج وسرفينا زفيزدا وجالاتا سراي وأوليمبياكوس، لكنها ستلعب على أمل الوصول للمركز الثالث في مجموعاتها، ما يسمح لها بالمشاركة في منافسات الدوري الأوروبي، الخيار الذي لم يعد مطروحاً أمام جينك ولوكوموتيف موسكو وليل وسلافيا براغ، إزاء استمرارهم في المركز الرابع.

وتنطلق الجولة الأخير من دور المجموعات الثلاثاء بمواجهات بين فرق المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، liverpool وسيحل ليفربول ضيفا على سالزبورج، ولدى كل منهما دافع للمنافسة بقوة في المجموعة الخامسة.

وبينما يكفي التعادل فريق الألماني يورغن كلوب، لا يعتمد الفريق النمساوي على نفسه فقط لأنه يحتاج للفوز وأيضاً ألا يفوز نابولي على جينك -الذي تأكد خروجه من المنافسة بالفعل- في المباراة الثانية بنفس المجموعة.
ويكفي نابولي فقط التعادل في بلجيكا من أجل التأهل لثمن النهائي، وحتى إن خسر يمكن أن يتأهل إذا لم يفز سالزبورج أمام ليفربول.

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