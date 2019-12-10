Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس جامعة بني سويف: ندعم كلية الطب البشري لتحصل على اعتماد الجودة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:31 م
Advertisements
الاجتماع
الاجتماع
Advertisements
ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اجتماع مجلس كلية الطب البشري بحضور الدكتور عاطف مرسي عميد الكلية وأعضاء المجلس، وأكد علي دعم الجامعة الكامل لكلية الطب لتحصل على اعتماد الجودة، ووجه بتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، كما طالب بضرورة الالتزام باستيفاء كافة معايير الجودة، والالتزام بجداول الحضور على أن تكون بتوقيع جميع أعضاء هيئة التدريس.

جدير بالذكر أن المجلس كرم الدكتور هشام بشرى نائب رئيس الجامعة السابق نظرا لمجهوداته المتميزة في تطوير الكلية، والدكتورة شريان غالب نقيب الأطباء بالقاهرة، والعاملين المحالين على المعاش وعدد من الموظفين المثاليين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كلية الطب البشري جامعة بني سويف بني سويف أخبار محافظة بني سويف اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. فايلر يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

منذ أقل من ساعتين

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد فعل من صالح جمعة على أنباء انتقاله للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محمود كهربا يوقع على عقود انتقاله للأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ يوم

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

بـ110 مليون.. برشلونة يحسم صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

كورة ستار LIVERPOol مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش ليفربول الآن SALAHبي ان سبورت

منذ ساعة و 8 دقيقة

أزمة في الزمالك قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

"كورة لايف" بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين |كورة لايف

منذ نصف ساعة

"سقط ولم يعد".. تعرف على تفاصيل وفاة غريب محمود في حمام مغربي

منذ ساعة و 16 دقيقة

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 9 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مجلس جامعة بني سويف يُكرم الموظفين المحالين على المعاش

تكريم العاملين المحالين للمعاش بجامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف يُكرم الموظفين المحالين على المعاش

بالأسماء.. جامعة بني سويف تكرم الموظفين المحالين على المعاش

مجلس جامعة بني سويف يكرم الموظفين المحالين على المعاش

جامعة بني سويف تكرم المحالين للمعاش: قضوا سنوات طويلة من الكفاح

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:54 م

كورة ستار LIVERPOol مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش ليفربول الآن SALAHبي ان سبورت

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

12:51 م

عاجل.. فايلر يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

06:16 م

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

07:34 م

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status