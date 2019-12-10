رئيس جامعة بني سويف: ندعم كلية الطب البشري لتحصل على اعتماد الجودة

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اجتماع مجلس كلية الطب البشري بحضور الدكتور عاطف مرسي عميد الكلية وأعضاء المجلس، وأكد علي دعم الجامعة الكامل لكلية الطب لتحصل على اعتماد الجودة، ووجه بتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، كما طالب بضرورة الالتزام باستيفاء كافة معايير الجودة، والالتزام بجداول الحضور على أن تكون بتوقيع جميع أعضاء هيئة التدريس.



جدير بالذكر أن المجلس كرم الدكتور هشام بشرى نائب رئيس الجامعة السابق نظرا لمجهوداته المتميزة في تطوير الكلية، والدكتورة شريان غالب نقيب الأطباء بالقاهرة، والعاملين المحالين على المعاش وعدد من الموظفين المثاليين.

