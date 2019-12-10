كارمن سليمان تحمس الجمهور ببرومو "بصاتك" (فيديو)

طرحت المطربة الشابة كارمن سليمان برومو فيديو كليبها الجديد "بصاتك"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.



"بصاتك" كلمات سامي علىي، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع ماز، والكليب من إخراج أمير الرواني، ومن المقرر طرح الأغنية خلال أيام.





يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان، كان تتر مسلسل "حكايتي" بطولة ياسمين صبري، والذى عرض خلال موسم رمضان الماضي، وحملت الأغنية اسم "سطور حكايتي" وهي من كلمات الشاعر نادر عبد الله، ولحن وتوزيع خالد عز.

