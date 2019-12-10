«قنوات مفتوحة» شاهد عليها مباراة ليفربول وسالزبورج اليوم مجانًا| liverpool vs red bull salzburg live uefa champions leag

مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر| liverpool vs red bull salzburg live uefa champions leag يلتقي فريق ريد بول سالزبورغ مع نظيره ليفربول في مباراة تجمع بينهم مساء اليوم مساء اليوم الثلاثاء " علي ملعب " ريد بول أرينا " ، في تمام الساعة الثامنة الإخمسة مساء بتوقيت القاهرة ، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

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