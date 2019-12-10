Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الطيب" يشيد بواعظات الأزهر ويؤكد نجاحهن في دعم الأسرة المصرية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:08 م
Advertisements
اللقاء
اللقاء
محمود الجلاد
Advertisements
التقى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم الثلاثاء، مجموعة من واعظات الأزهر الشريف، وذلك في إطار دعمهن لتكثيف التوعية المجتمعية.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يعقد آمالًا كبيرة على الواعظات في نشر الوسطية والاعتدال التي تعلموها في الأزهر الشريف، لاسيما التي تمس المرأة والأسرة والطفل.

وأضاف فضيلته أن هذه التجربة الجديدة والتي انحاز لها وأطمئن لنتائجها؛ جاءت في توقيتٍ حرج  تمر به الأسرة والمجتمع المصري، مشيرًا إلى أن الاستعانة بواعظات أزهريات في إطار إيجاد مفهوم جديد للفتوى النسائية؛ يحقق التواصل الأمثل مع السيدات في الريف والحضر، للتعريف بأمور الدين مؤكدًا نجاح التجربة.

وناقش فضيلة الإمام مع الواعظات خلال اللقاء مجموعة من المحاور التي تدور حول تطوير العمل الدعوي النسائي، موجهًا بتكثيف البرامج التدريبية لدعم الدور التوعوي الشامل لهن، وذلك لتأهيل الواعظات للمشاركة الفعّالة في مختلف الفعاليات التى ينظمها ‏الأزهر الشريف.

وفي نهاية اللقاء كرم فضيلة الإمام الأكبر الواعظات، مستمعًا لكافة المشكلات، موجهًا بحلها وتذليل العقبات التي قد تعيق سير العملية الدعوية لهن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

واعظات شيخ الأزهر المرأة التوعية المجتمعية الأزهر الشريف

أخبار تهمك

كارثة في انتظار إقامة الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ يوم

عاجل.. فايلر يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

منذ ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل من صالح جمعة على أنباء انتقاله للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بـ110 مليون.. برشلونة يحسم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

حريق داخل مدرسة في فيصل.. والدفع بسيارات الإطفاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محمود كهربا يوقع على عقود انتقاله للأهلي

منذ ساعتين

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 9 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ يوم

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ يوم

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ يوم

أزمة في الزمالك قبل موقعة بيراميدز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

وفد "أزهر ليبيا": مواجهة الفكر المتطرف لا تتم إلا بالعودة لمنهج الأزهر

"البحوث الإسلامية": الأزهر بقيادة "الطيب" مهتم بنشر الوسطية والاعتدال

شيخ الأزهر: تصدر غير المتخصصين للفتوى أدى إلى ظهور فتاوي شاذة منحرفة

شيخ الأزهر يتفقد مستشفى باب الشعرية الجامعي.. ويفتتح قسم جراحة القلب والصدر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

عاجل.. فايلر يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

06:16 م

بـ110 مليون.. برشلونة يحسم صفقة مدوية

05:01 م

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

02:49 م

عاجل.. محمود كهربا يوقع على عقود انتقاله للأهلي

05:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status