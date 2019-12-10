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مي سليم برفقة اخواتها عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:16 م
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مي سليم
مي سليم
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة مي سليم، صورة تجمعها مع اخواتها دانا وميس عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وكتبت "سليم" على هذه الصورة قائلة: ربنا يخليكوا ليا.


وعلق احد المتابعين عليها قائلا: بنحبكن كتير، ربنا يحميكم قمرااات.


وعلى صعيد آخر تنتمي مي سليم لأب فلسطيني وأم لبنانية، ولها اختان الفنانة ميس حمدان، والإعلامية دانا حمدان، تزوجت مي في نوفمبر عام 2010، من علي الرفاعي رجل الأعمال المصري، وانجبا بنتهم الوحيدة "لي لي"، وانفصلا في عام 2012.


شاركت مي سليم في العديد من المسلسلات منها "مزاج الخير، خلف الله، كيد الحموات، الصياد، ولي العهد، حواري بوخارست، إختيار إجباري، الاب الروحي، عوالم خفية، واكلنها والعة، الرحلة"، كما قدمت العديد من الأغاني المنفردة منها "هو ده، احسن ناس، مشيت سنة، حبيب الناس، وخلاص، فاكراه".
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