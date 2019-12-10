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مسلحون يهاجمون القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:40 م
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بوابة الفجر
الفجر
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هاجم مسلحون القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو، مساء الثلاثاء، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية".


ويذكر أن اغتال مسلحون الليلة الماضية شابا أمام منزله في مديرية هدن بالعاصمة مقديشو.

وأشار شهود عيان إلى أن الشاب تعرض لهجوم من عصابة إجرامية حاولت أخذ هاتفه المحمول لكنه رفض الأمر الذي أدى إلى إطلاقهم النار عليه.

الجدير بالذكر أن العاصمة مقديشو تعاني في الآونة الآخيرة من عصابات إجرامية تهاجم المواطنين وتأخذ هواتفهم وغيرها من ممتلكاتهم.



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الكلمات المفتاحية

هجوم مقديشو مسلحون القصر الرئاسي العاصمة الصومالية

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