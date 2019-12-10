Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير برلماني: قانون رعاية المرضى النفسيين الجديد يسد ثغرات القديم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:34 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هدير محمود
Advertisements

مع إعلان لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن موافقتها المبدئية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى.

 

ونص مشروع القانون بين بنوده ضمن رعاية المريض النفسي الجديد ضمان حقوق المرضى، وتوفير الحماية الكافية لهم لمناهضة سوء المعاملة والاستغلال، والحرص على توفير آليات قانونية واضحة للمسائلة القانونية فى حالة المخالفة.

 

ويهدف تعديل القانون إلي سد الثغرات الموجودة في القانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمي والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، وأكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة.

 

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، في تصريح خاص لـ«الفجر»، إن أكثر من 8 ملايين شخص يعانون من اضطرابات نفسية، و60% من المصابين بالأمراض النفسية يفكرون في الانتحار، و18% ينفذون جرائم، تلك إحصائية كشف عنها بحث علمي أجراه المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، في منتصف عام 2018 الماضي، مما يكشف عن ارتفاع نسبة المرضى النفسيين في مصر.

 

ولذلك يستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، وأهمية التفرقة بين التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، وعقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة.

 

وأضاف، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال، وأن المرض النفسي مثل أي مريض يحتاج إلى علاج وطريقة خاصة في التعامل، مع ضرورة تغيير نظرة المجتمع للمريض النفسي، والتعامل معه باعتباره شخص طبيعي، يواجه مشكلة ما ويحتاج إلى دعم ومساندة من الجميع.

 

وأوضح، الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ «الفجر»، أن اللجنة وافقت اليوم بشكل مبدأي على القانون وتعديلاته، معربًا عن أمله في أن يعالج مشكلات المرضى النفسيين وعلاجهم، ومواجهة وتغيير ثقافة المجتمع تجاه التعامل مع المريض النفسي، من حيث دعم ومساندة الأسرة والمجتمع لتساعده على شفاء المرضى النفسيين، ووحدتهم وانطوائهم، يأتى من الإهمال وحالات التنمر للمريض النفسي.

 

وأشار، ابو الخير، إن الذين يزاولوا المهنة النفسية، لايمتلكون مظلة يعملون من خلالها او نقابة تحميهم وتقوم بدور إشرافي عليهم، وذلك رغم وجود نحو 100 ألف أخصائي يمارسون دور فعال فى مجال الصحة النفسية سواء فى المدارس والهيئات والوزارات والجامعات والمراكز البحثية وكافة مؤسسات الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

تعديل القانون القانون الجديد الصحة النفسية البرلمان

أخبار تهمك

عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. محمود كهربا يوقع على عقود انتقاله للأهلي

منذ ساعتين

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 9 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ يوم

بـ110 مليون.. برشلونة يحسم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة في الزمالك قبل موقعة بيراميدز

منذ ساعتين و 43 دقيقة

كارثة في انتظار إقامة الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

حريق داخل مدرسة في فيصل.. والدفع بسيارات الإطفاء

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ يوم

أول رد فعل من صالح جمعة على أنباء انتقاله للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

منذ ساعة و 9 دقيقة

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ يوم

موضوعات متعلقة

صحة البرلمان: تطبيق تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب على دفعة 2018-2019

نائبة برلمانية تتقدم بقانون لانشاء نقابة الاخصائيين النفسيين

البرلمان يوافق على تعديل اتفاقية منحة التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا

البرلمان يوافق على تعديل اتفاقية منحة مصر وأمريكا بشأن مبادرة التعليم العالي

وكيلة "صحة النواب" تتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن مخالفات معامل التحاليل الطبية

نقيب الأطباء يناشد الجهات التنفيذية التروي في تمرير قانون العلاج الطبيعي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

عاجل.. فايلر يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

06:16 م

بـ110 مليون.. برشلونة يحسم صفقة مدوية

05:01 م

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

02:49 م

عاجل.. محمود كهربا يوقع على عقود انتقاله للأهلي

05:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status