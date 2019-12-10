البلاديوم يسجل مستوي قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

سجلت أسعار البلاديوم رقم قياسي جديد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل مستوي 1900 دولار للأوقية مع تعطل التيار الكهربي في جنوب أفريقيا.





ارتفع سعر التسليم الفوري لمعدن البلاديوم بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 1898.7 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1902.3 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات وهو مستوى قياسي جديد.





ويتجه المعدن للصعود الـ13 على التوالي في أطول موجة مكاسب يومية منذ منتصف 2014.





وحقق البلاديوم بنحو 50 بالمائة منذ بداية العام الجاري مع تراجع المعروض وارتفاع الطلب نظراً لاستخدامه في تقليل الانبعاثات في المركبات التي تعمل بالبنزين.





ويتوقع بنك "سيتي جروب" أن يرتفع سعر معدن البلاديوم إلى مستوى 2500 دولار للأوقية بحلول منتصف 2020 مع استمرار تراجع الإمدادات.