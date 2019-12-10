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رئيس جامعة الفيوم يستقبل رئيس مركز الأورام

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:25 م
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اللقاء
اللقاء
ريهام على
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استقبل الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، اليوم الثلاثاء، الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة مركز الأورام بمحافظة الفيوم بحضور الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال اللقاء بحث الدكتور أحمد جابر مع أ.د صلاح أبو طالب سبل تعزيز التعاون بين جامعة الفيوم والمستشفيات الجامعية ومركز أورام الفيوم فى المجالين الطبي والعلمي.

فى نهاية اللقاء قام الدكتور صلاح أبو طالب بإهداء رئيس جامعة الفيوم درع مركز الأورام تقديرًا لدور الجامعة والمستشفيات الجامعية في خدمة المجتمع المحلى.
رئيس جامعة الفيوم يستقبل رئيس مركز الأورام
رئيس جامعة الفيوم يستقبل رئيس مركز الأورام
رئيس جامعة الفيوم يستقبل رئيس مركز الأورام
رئيس جامعة الفيوم يستقبل رئيس مركز الأورام
رئيس جامعة الفيوم يستقبل رئيس مركز الأورام
رئيس جامعة الفيوم يستقبل رئيس مركز الأورام
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الكلمات المفتاحية

مركز الأورام خدمة المجتمع جامعة الفيوم المستشفيات الجامعية المجتمع المحلى

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