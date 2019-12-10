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عاجل.. محمود كهربا يوقع على عقود انتقاله للأهلي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:22 م
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محمود كهربا
محمود كهربا
علي نبوي
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وقع مساء اليوم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي على عقود انضمامه للنادي الأهلي عقب الجلسة التي جمعت مع مسئولو النادي الأحمر اليوم الثلاثاء.

محمود كهربا يوقع على عقود انتقاله للأهلي

وجاء توقيع كهربا على عقود انضمامه للأهلي لمدة 4 مواسم ونصف في حضور وكيله وأمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء في جلسة خاصة جمعتهم اليوم.

وسيتقاضى كهربا 9 مليون جنيه راتبًا موسميًا من النادي الأهلي، وهي قيمة عقود الفئة الأولى في النادي الأحمر.

وجاء توقيع كهربا لعقود انتقاله للأهلي عقب استلام الأهلي عقود الفسخ مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي عقب قيام اللاعب بدفع قيمة الشرط الجزائي بقيمة 400 مليون يورو.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي رسميًا عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووافقت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح على انضمام محمود "كهربا" لصفوف النادي الأحمر كونه أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وسيقدم الإضافة القوية للفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الأربعاء على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
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الكلمات المفتاحية

كهربا رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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