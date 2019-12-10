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مقتل قائد بارز بحركة الشباب الصومالية في غارة أمريكية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:38 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أفادت مصادر أمنية، مقتل قائد بارز بحركة الشباب الصومالية في غارة أمريكية جنوبي البلاد.

وكشفت المصادر عن أن "أحد قادة حركة الشباب البارزين (لم تسمه) قتل، أمس الإثنين، في غارة جوية أمريكية نفذتها طائرة بدون طيار".

وأوضحت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، أن "غارة جوية شنتها طائرة أمريكية بدون طيار استهدفت سيارة كانت تقل القيادي خارج مدينة ساكو في إقليم جوبا الوسطى جنوبي الصومال؛ ما أسفر عن مقتله وجرح شخص كان يرافقه".

ومنذ بدء تمرد حركة "الشباب" قبل 10 سنوات قتلت الحركة آلافا من الصوماليين ومئات من المدنيين في شرق أفريقيا، وعلى الرغم من طرد الحركة من مقديشو في عام 2011؛ لا تزال تحظى بحضور قوي في بعض مناطق الصومال.

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مقتل قائد بارز غارة حركة الشبابا الصومالية أمريكية

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