"الكهرباء" تتعاقد مع شركة إمارتية لبناء محطتين لتوليد الكهرباء من الرياح والشمس

قال محمد شاكر وزير الكهرباء، أن الوزارة وقعت اتفاقا مع شركة النويس الإماراتية لإنشاء محطتين للكهرباء تعملان بالطاقة المتجددة.





وأضاف الوزير أن الشركة ستشيد محطة للطاقة الشمسية بطاقة 200 ميجاوات في محافظة أسوان جنوب البلاد ومحطة لتوليد الكهرباء من الرياح بطاقة 500 ميجاوات بمدينة رأس غارب على البحر الأحمر.









وقال حسين النويس رئيس مجلس إدارة شركة النويس للاستثمار، إن تكلفة القيمة الاستثمارية للمشروعين 16 مليار جنيه، وسيجري تشييد المحطتين بشراكة بنظام البناء والتملك والتشغيل.





وقال الوزير إن مصر ستدفع 2.48 سنت مقابل كل كيلووات من الطاقة الشمسية و3.1 سنت لكل كيلووات من طاقة الرياح.