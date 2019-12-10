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احتجاجات للطلاب الهنود على تخفيضات ميزانية التعليم وزيادة رسوم الجامعات

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:17 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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قام طلاب من ثلاث مؤسسات رائدة في نيودلهي - جامعة جواهرلال نهرو، وجامعة دلهي، والمعهد الهندي للإعلام الجماهيري - باعتصام احتجاجي في العاصمة الهندية الوطنية ضد رفع الرسوم وتخفيضات الميزانية للمؤسسات التعليمية.

كان الطلاب الهنود من جواهرلال نهرو على شفا حرب ضد الزيادة في أشياء مختلفة. الآن وصلوا إلى الشوارع للاحتجاج على الخفض المزعوم في ميزانية التعليم. وزعموا أن قطاع التعليم المركزي يعاني بسبب التخفيضات الهائلة في الميزانية، حيث تواجه الجامعات أزمة شديدة في التمويل.

وقال مسؤولو الجامعة الهندية، إنه يجب زيادة الرسوم لتعويض أزمة الصندوق بسبب محدودية الميزانيات، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وبالمثل، فإن الطلاب من المعهد الهندي للاتصال الجماهيري، وهي مؤسسة تديرها الدولة ومتخصصة في الصحافة في نيودلهي -، يحتجون على الرسوم الدراسية المرتفعة والتكاليف "الجامحة" التي يتكبدها الفندق والمطعم.

ردد الطلاب، خلال احتجاج اليوم الثلاثاء، شعارات ضد الحكومة، قائلين إنها "لا يمكن أن توفر التعليم أو الأمن أو العمل". كانوا يطالبون بتخفيض رفع الرسوم واستعادة الميزانيات في قطاع التعليم والأموال الكافية لمعاهد التعليم.

وفي الوقت نفسه، يطالبون مدرسون من جامعة أخرى يديرها الاتحاد الفيدرالي في العاصمة الوطنية - جامعة دلهي بتنظيم وترقية المعلمين المخصصين.

تشير التقارير إلى أن المعلمين لم تتم ترقيتهم أو تنظيمهم لأن الجامعة لم يكن لديها أموال كافية لتوظيفهم في قوائم منتظمة.

في يوم الاثنين 9 ديسمبر، زعم الموقع الإخباري الهندي The Print، أن مسؤولي وزارة المالية الفيدرالية قد طلبوا من وزارة تنمية الموارد البشرية تخفيض ميزانية التعليم المدرسي بمقدار 422 مليون دولار (3000 كرور روبية).

تمت الموافقة على مبلغ 7.952 مليون دولار (56.536.63 كرور روبية) لإدارة التعليم المدرسي للسنة المالية 2019-20. ومع ذلك، نفت الوزارة أي خطوة من هذا القبيل.

أخبر وزير تنمية الموارد البشرية راميش بوخريال "نيشانك" عضو البرلمان الهندي، يوم الاثنين، أن الحكومة الفيدرالية لم تصدر أي توجيهات للجامعات المركزية لرفع الرسوم.

يخشى الأكاديميون الهنود من أنه مع مراعاة الاتجاهات الحالية في القطاع التعليمي، يمكن أن تفقد البلاد قريبًا مستوى الجودة والفخامة بسبب نقص الأموال، مما يؤدي إلى خصخصة هذا القطاع.

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الكلمات المفتاحية

نيودلهي الهند الطلاب الهنود الجامعات الهندية التعليم الهندي

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