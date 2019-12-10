عقوبة صارمة تنتظر "حمد الله" في النصر

كشف أحمد أمير؛ المحامي المتخصص في القانون الرياضي، عن الموقف القانوني لعبد الرازق حمد الله، مهاجم النصر، بعد تصريحاته ضد إداراة ناديه.



وكانت إدارة نادي النصر قد أصدرت بيانا تؤكد غياب حمد الله عن التدريبات الجماعية للفريق، مساء أمس الإثنين، بسبب تعرض والدته لوعكة صحية، قبل أن يخرج اللاعب لينفي بيان العالمي عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، موضحا أنه لم يشارك في مران النصر، لإنهاء بعض الإجراءات الإدارية الخاصة به.



وكان حمد الله قد استخدم وسائل التواصل الاجتماعي، للتصريح عن أمور إدارية وتنظيمية دون إذن الإدارة النصراوية؛ يضعه تحت طائلة العقوبة؛ استنادًا إلى المادة العاشرة والحادية عشرة من لائحة الاحتراف.



وقال محمد أمير في تصريحات عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "استنادًا إلى المادة ١٠ و١١ من لائحة الاحتراف؛ فإنه يجب على إدارة نادي النصر معاقبة حمدالله؛ بالتدرج؛ وذلك بتوجيه لفت نظر أو إنذار كتابي، أو الحسم بما لا يزيد على 15% من الأجر لشهر، أو الحسم بما لا يزيد على 40% من الأجر الشهري لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين؛ وذلك لاستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي للتصريح عن أمور إدارية وتنظيمية دون إذن من الإدارة".



يذكر أن حمد الله انضم إلى صفوف النصر منذ الموسم الرياضي الماضي، شارك في 44 مباراة، سجل خلالها 56 هدفًا، وصنع 11 آخرين.



كما توج حمد الله بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين العام الماضي، برصيد 34 هدف في الموسم الماضي، فيما يتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الموسم الحالي برصيد 7 أهداف، خلف البرازيلي كارلوس إدواردو، مهاجم الهلال، المتصدر بفارق هدف واحد.



