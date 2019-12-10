طبيب "شريف مدكور" يكشف مدي خطورة الفيروس الذي أصابه

كشف الدكتور شريف عبدالحليم، أستاذ مساعد في جراحة القولون بجامعة "عين شمس"، وأحد أطباء الفريق الطبي المعالج للإعلامي شريف مدكور، خلال مداخلته لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم المذانع عبر قناة "DMC" عن معلومات حول الحالة الصحية الشريف مذكور بعد إصابته بفيرس نتيجة ضعف مناعته.





فيرس يصيب شريف مدكور بعنف





قال دكتور عبدالحليم أنَّ فيروس "الإنفلونزا" منتشر هذه الأيام، وهو ما أصاب شريف مدكور، وكانت الاصابة بشكل عنيف نظراً لضعف مناعته بسبب إصابته السابقة بمرض السرطان وتعرضه للعلاج الكيماوي.





وأدت إصابة "مدكور" بالفيروس إلى ارتفاع درجة حرارته بصورة كبيرة، لكنه أكد أنَّ هذا الفيرس لن يؤثر على مراحل علاج "مدكور" الذي أنهى فترة علاجه من مرض "سرطان القولون"، ويخضع الان للمتابعات .





استقرار حالة شريف مدكور





و أكد الدكتور عبد الحليم شريف أن "مدكور" بصحة جيدة بعد أن استقرت حالته وانخفضت حرارته لتصل إلى ٣٨، وكذلك تحسنت الانيميا، لكنه لابد أن يلتزم بالتعليمات.





نصيحة طبيب شريف مدكور لمرضى السرطان





ووجه الدكتور "عبد الحليم" نصيحة لمرضى السرطان الذين يتناولون أدوية كيماوية بعدم الاختلاط بالتجمعات، لأن مناعتهم تكون ضعيفة وليست مثل الشخص العادي.





فيديو شريف مدكور على الفيس بوك





ونشر الإعلامي شريف مدكور في وقت سابق فيديو له على حسابه الشخصي بـ"فيس بوك"، كشف من خلاله عن سبب غيابه الفترة الماضية.





حيث أوضح إنه تجاهل الإرشادات الطبية التي يجب أن يلتزم بها أي مريض سرطان يخضع للعلاج الكيماوي، مما ينتج عنه ضعف في المناعة، فلم يلتفت لهذه التعليمات وعاد للعمل، والاختلاط بالناس، وللقيادة، وكان يسلم على شخص يقابله، فاصيب بفيروس في الدم.





فيرس شريف مدكور بلا علاج





وأضاف شريف مدكور أن الفيروس المصاب به ليس له علاج، لابد أن يقوم الجسم بطرده، كانت نسبة الفيرس عنده أضعاف النسبة التي تكون عند الشخص العادي.





استمرت اصابة"مدكور" بالمرض شهر، وكانت حرارته تصل لـ39.5، واضطر لنقل دم بسبب انه يعاني من الانيميا، أوضح أنه الآن أصبح بخير لكنه لن يستطيع الفترة القادمة أن يسلم على أحد وسيضطر لوضع كمامة على أنفه.





رسالة طمأنة لمرضى السرطان





ووجه "مدكور" رسالة لكل مرضى السرطان، يطلب منهن عدم القلق، وأن يهتموا بأنفسهم التزموا بتعليمات الأطباء بالابتعاد عن الزحام وعدم استخدام اليد في السلام، متمنيا من الله ان يشفي كل مريض.







