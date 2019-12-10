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محافظ دمياط: مدينة الأثاث نقلة كبيرة في الصناعة وكيان اقتصادي ضخم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:53 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال منال عوض، محافظ دمياط، إن مدينة دمياط للأثاث تمثل نقلة كبيرة في صناعة الأثاث، حيث إنها كيان اقتصادي متكامل وعلى أعلى مستوى.

وأشارت "عوض"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن المستثمرين الأجانب الذين زاروا المدينة اليوم انبهروا بمستوى المدينة وتكاملها، وأن بها كل ما يحتاجه المصنع، حيث يوجد بها مركز تكنولوجي للصناعة.

وأضافت محافظ دمياط، أن المنتج المصري مشهود له بالجودة المرتفعة، لافتة إلى أنهم يتفاوضون مع الصناع على طريقة التعاملو السداد للعمل بالمدينة.

حيث توجه وفد من المستثمرين المصريين والأجانب برفقة وزيرة الهجرة ومحافظ دمياط بزيارة المدينة اليوم، لمتابعة العمل والتعرف على الفرص الاستثمارية بها.
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