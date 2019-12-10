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حيلة ذكية من برشلونة للحصول على نجم إنتر ميلان

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:38 م
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لوكاكو ولوتارو
لوكاكو ولوتارو
الفجر الرياضي
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برشلونة يزعم أنه مستعد لدفع شرط الشرط الجزائي عن مهاجم إنتر ميلان لوتارو مارتينيز للحصول على خدماته في الانتقالات الشتوية المقبلة.

في حين أن عمالقة كتالونيا بحاجة إلى بيع اللاعبين من أجل الامتثال للوائح FFP ، فإنه لم يمنع النادي من تحديد البدائل المحتملة على المدى الطويل لويس سواريز.

بعد تسجيله 13 هدفًا لفريق إنتر في جميع المسابقات هذا الموسم ، يقال إن مارتينيز سيكون على رادار برشلونة الذي يريد توقيع لاعب شاب أصغر سناً.

وفقًا لـ Diario Sport ، فإن برشلونة مستعد للقاء شرط الإفراج عن إنترناشونال 92.5 مليون جنيه إسترليني إذا تخلى العملاق الإيطالي عن اهتمامه المبدئي بالاعب البالغ من العمر 22 عامًا.

ومع ذلك ، على ما هو عليه ، من غير الواضح ما إذا كان مارتينيز مستعدًا لمغادرة سان سيرو مع إنتر الذي يجلس حاليًا على قمة دوري الدرجة الأولى.
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لوكاكو ولوتارو إنتر ميلان وبرشلونة إنتر ميلان ضد برشلونة

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