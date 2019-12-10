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مفاجأة جديدة بشأن صفقة برشلونة القادمة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:03 م
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لاتارو مارتينيز
لاتارو مارتينيز
علي نبوي
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أفادت وسائل إعلامية في إسبانيا بأن نادي برشلونة قد يتراجع عن فكرة ضم المهاجم الأرجنتيني لاوتاورو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان النادي الإسباني قد أبدى رغبته أكثر من مرة في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الذي يقدم مستويات مميزة للغاية مع الفريق الإيطالي هذا الموسم.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلامية في إسبانيا فإن برشلونة يحب لاوتاورو مارتينيز لكن المسئولين الفنيين داخل الناي الكتالوني تبحث عن بدائل آخرى لتعزيز رأس الحربة، لأن سعر الارجنتيني "مبالغ فيه"، ولا يوجد أموال في خزائن الكامب نو.

وأضافت التقارير بأنه مع احتمال عودة نيمار الصيف المقبل، يبحث البارسا عن رأس حربة بسعر معقول.

ويستعد برشلونة لمواجهة إنتر ميلان مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحسم برشلونة تأهله رسميا إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتتبقى البطاقة الثانية عن المجموعة ما بين إنتر ميلان الإيطالي صاحب المركز الثاني ، وبروسيا دورتموند الألماني صاحب المركز الثالث.

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الكلمات المفتاحية

رياضة انتر ميلان الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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