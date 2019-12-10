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خصومات وعروض كارفور في مصر خلال شهر ديسمبر 2019 وموعد العروض الجديدة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:38 م
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عروض كارفور
عروض كارفور
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خصومات وعروض كارفور 
 يقدم كارفور باقى كبيرة من العروض والخصومات على عدد كبير من السلع المختلفة خلال شهر ديسمبر الجارى، وتاتى هذه العروض بعد خصومات دامت لمدة اسبوعين وهى ما عرفت بعروض البلاك فرايداى التى دامت اسبوعين خلال شهر نوفمبر الماضي وننشر فيما يلي كتالوج عروض كارفور شهر ديسمبر خلال الفترة الحالية التى من المقرر استمرار حتى 15 ديسمبر الجارى وبدأت من 1 ديسمبر وجاءت عروض كارفور شهر ديسمبر على النحو التالي:

خصومات وعروض كارفور في مصر خلال شهر ديسمبر 2019 وموعد العروض الجديدة
خصومات وعروض كارفور في مصر خلال شهر ديسمبر 2019 وموعد العروض الجديدة
خصومات وعروض كارفور في مصر خلال شهر ديسمبر 2019 وموعد العروض الجديدة
خصومات وعروض كارفور في مصر خلال شهر ديسمبر 2019 وموعد العروض الجديدة
خصومات وعروض كارفور في مصر خلال شهر ديسمبر 2019 وموعد العروض الجديدة
خصومات وعروض كارفور في مصر خلال شهر ديسمبر 2019 وموعد العروض الجديدة
خصومات وعروض كارفور في مصر خلال شهر ديسمبر 2019 وموعد العروض الجديدة
خصومات وعروض كارفور في مصر خلال شهر ديسمبر 2019 وموعد العروض الجديدة
خصومات وعروض كارفور في مصر خلال شهر ديسمبر 2019 وموعد العروض الجديدة

 عروض الاجهزة الكهربائية في كارفور

 تضمنت عروض كارفور الجديدة خصومات كبيرة على تلفزيونات سامسونج وال جى وتورنيدو فضلا عن الهواتف المحمولة من انهواع انفينكس وسامسونج وشاومى وغيرها، ومن أهم الخصومات التى يطرحها كارفور خلال الوقت الحالى جاءت على المعلبات والاغذية المحفوظة المعلبات مثل التونة والكومبت والمشروم والذرة الحلوة وغيرها ووسائل التسلية والحلوى مثل الشيكولاته والبسكويت والحلوى المتنوعة، ليس ذلك وحسب وإنما شملت العروض المنظفات وادوات العناية الشخصية.


خصومات وعروض كارفور في مصر خلال شهر ديسمبر 2019 وموعد العروض الجديدة
خصومات وعروض كارفور في مصر خلال شهر ديسمبر 2019 وموعد العروض الجديدة
خصومات وعروض كارفور في مصر خلال شهر ديسمبر 2019 وموعد العروض الجديدة
خصومات وعروض كارفور في مصر خلال شهر ديسمبر 2019 وموعد العروض الجديدة
خصومات وعروض كارفور في مصر خلال شهر ديسمبر 2019 وموعد العروض الجديدة
خصومات وعروض كارفور في مصر خلال شهر ديسمبر 2019 وموعد العروض الجديدة
خصومات وعروض كارفور في مصر خلال شهر ديسمبر 2019 وموعد العروض الجديدة
خصومات وعروض كارفور في مصر خلال شهر ديسمبر 2019 وموعد العروض الجديدة
خصومات وعروض كارفور في مصر خلال شهر ديسمبر 2019 وموعد العروض الجديدة
عروض كارفور في مصر اليوم 
 تستمر عروض كارفور في مصر حتى منتصف شهر ديسمبر الجارى وتتضمن الكثير من السلع الغذائية التى تحظى باهتمام الكثير من المستهلكين ومنها اللحم بالوزن والدواجن ساديا بالإضافة الى عروض البرجر والدواجن المجمدة من انواع كوكى والمراعي وحلوانى وغيرها ، فضلا عن عروض منتجات الألبان التى شملا الجبن الرومى والجبن الفيتا والجبن الشيدر بانواع مختلفة.

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