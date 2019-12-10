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أردوغان: سنرسل قواتنا لدعم ميليشيات طرابلس في هذه الحالة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:11 م
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أردوغان
أردوغان
وكالات
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ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمح إلى إمكانية إرسال قوات تركية إلى طرابلس لدعم الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية، إذا طلبت ذلك حكومة فائز السراج ذلك.

 

وفي تصريح تلفزيوني، قال أردوغان: "فيما يتعلق بإرسال جنود. إذا قدمت لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك، خصوصا بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري".

 

وأشار الرئيس التركي، إلى اتفاق وقع الشهر الماضي مع حكومة طرابلس.

 

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن استعداد تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في حال طلبت حكومة الوفاق ذلك.

 

وقال أردوغان لقناة تي.آر.تي الإخبارية الحكومية، إن بإمكان تركيا وليبيا القيام بعمليات استكشافية مشتركة في شرق البحر المتوسط بعد أن وقع البلدان اتفاقا بشأن الحدود البحرية.

 

كما قال إن تركيا ستشتري سفينة حفر جديدة لمواصلة الأنشطة في شرق البحر المتوسط، مضيفا أن أنقرة قد توسع العمليات إلى البحر الأسود أو المياه الدولية.

 

وأعلن وزراء أوروبيون رفضهم اتفاق تركيا مع المجلس الرئاسي الليبي برئاسة فايز السراج على ترسيم الحدود البحرية, وأعرب الوزراء عن تضامنهم مع قبرص واليونان في وجه المحاولات التركية للسيطرة على مقدرات وثروات البحر المتوسط .

 

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الكلمات المفتاحية

ليبيا دعم ميليشيات طرابلس أردوغان

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