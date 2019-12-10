اخر تحديث لأسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-2-2019

شهدت اسعار الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات سوق الصاغة اليوم الثلاثاء 10-12-2019 منتصف تعاملات الاسبوع حيث سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار نحو 21 نحو 660 جنيها وهى نفس معلات امس وجاءت الاسعار على النحو التالي:









أسعار الذهب فى مصر اليوم





عيار 18 سجل 565 جنيها للجرام.





عيار 21 سجل 660 جنيها للجرام.





عيار 24 سجل 754 جنيها للجرام.





الجنيه الذهب 5280 جنيها.





أوقية الذهب 1464 دولارا.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.



