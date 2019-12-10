هكذا علق عمرو زكي على شائعة وفاته

أكد عمرو زكي نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك السابق أنه حاليا في مرحلة التعافي والنقاهة من الحادث المروري الذي وقع له منذ شهور، وأنه ترك المستشفى منذ اسبوعين، نافيًا شائعة وفاته قائلًا: " لم أتعرض لصدمه في حياتي مثل اليوم.. وحسبي الله ونعم الوكيل".









بداية ظهور شائعة وفاة عمرو زكي

قال وليد الوكيل، أحد الأصدقاء المقربين لـ "زكي"، أن سبب انتشار الشائعة هو دعابة قام بها أحد أصدقاء اللاعب عندما كتب أنه توفي، لكن الدعابة انتشرت بسرعة وتداولها البعض كخبر حقيقي لكن الحقيقي أن"زكي" بخير وليس به أى مكروه.





مكالمة فيديو تنفي خبر وفاة عمرو زكي





وقام الوكيل، بأجراء اتصالا هاتفيا بعمرو زكي ليؤكد كذب خبر الوفاة، وكان ذلك مذاع في فيديو مباشر بثه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





حادث على الطريق لعمرو زكي





يذكر أن عمرو زكي تعرض لحادث سير على طريق الساحل الشمالي في شهر أغسطس الماضي، دخل على إثره إلى المستشفى لكنه خرج منها من اسبوعين وحاليا في مرحلة التعافي.





مكانة عمرو زكي في عالم الكرة





لقب عمرو زكي ب"البلدوزر"، والتحق بعدة أندية أبرزها الزمالك، فكان نجم ومهاجم نادي الزمالك، إضافة إلى نادي إنبي في الدوري المصري، وويجان وهال سيتي في الدوري الإنجليزي، كمان كان أحد نجوم المنتخب المصري.





خطة عمرو زكي للفترة القادمة





أعتزل عمرو زكي لعب كرة القدم لكنه يستعد في الفترة المقبلة لخوض تجربة التدريب أو العمل في الإعلام الرياضي، فهو يستهدف تدريب الناشئين في أوروبا، أو التدريب بالخليج ويأتي التدريب في مصر في المرتبة التي تلي ذلك.





لكنه حاليا يعد نفسه جيدا لاقتحام مجال التدريب فهو يسعى لخوض معايشة تدريبية اولا في مصر، رغم تلقيه لعروض تدريب.





رسالة عمرو زكي لمهاجم الزمالك الجديد





وجه عمرو زكي رسالة لمصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك والمنتخب الأوليمبي نصحه من خلالها، بان يقدم افضل مما قدمه هو، واضاف ان مصطفى محمد يملك عدد من المميزات منها القوة الجسمانية، والتوقع، وكسب ثقة زملائه فهو مشروع نجم كبير.



