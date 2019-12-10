الإفتاء توضح حكم من يُصلي جالسًا

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه: "ما حكم الصلاة جالسًا على كرسي؟".



وعقب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إن الصلاة نوعان فرض وسنة، ويجوز للشخص صلاة السنة جالسًا أو نائمًا، وحال كون الشخص غير مريض وصلى السنة جالسًا يأخذ نصف الأجر، بينما في الفرض لا بد أن تُصلى والشخص قائم".



وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المريض يجوز له الصلاة جالسًا في الفرض والسنة على حسب ظروفه، بينما لو كان الشخص غير مريض وصلى جالسًا فصلاته غير صحيحة.



