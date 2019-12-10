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صحيفة كندية تكشف مفاجأة بشأن سد النهضة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:34 م
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سد النهضة
سد النهضة
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كشفت صحيفة "ناشيونال بوست" الكندية، عن سعى وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، إلى الحصول على تفاهمات وتعهدات مكتوبة، بأن إثيوبيا لن تتخذ قرارًا بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة، من دون التشاور مع جميع الأطراف المعنية، خلال الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

ومن المقرر عقد اجتماع اليوم الثلاثاء، في واشنطن، بين وزير المياه المصري محمد عبد العاطي ووزير الخارجية سامح شكري، ووزراء من السودان وإثيوبيا.

الاجتماع يأتي تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوشين، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.

وتسعى مصر إلى تضمين اقتراح لا يحدد عدد السنوات التي يستغرقها ملء الخزان والسد الذي تريد إثيوبيا القيام به، بأنه يجب أن يتم تشغيل السد حسب الظروف الهيدرولوجية وحجم الأمطار والفيضانات ومعدل التدفق السنوي والمستوى الحرج للمياه في خزان سد أسوان.
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مفاوضات سد النهضة مفاوضات السد سد النهضة أزمة السد

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