صحيفة كندية تكشف مفاجأة بشأن سد النهضة

كشفت صحيفة "ناشيونال بوست" الكندية، عن سعى وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، إلى الحصول على تفاهمات وتعهدات مكتوبة، بأن إثيوبيا لن تتخذ قرارًا بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة، من دون التشاور مع جميع الأطراف المعنية، خلال الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي .





ومن المقرر عقد اجتماع اليوم الثلاثاء، في واشنطن، بين وزير المياه المصري محمد عبد العاطي ووزير الخارجية سامح شكري، ووزراء من السودان وإثيوبيا.





الاجتماع يأتي تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوشين، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس .



