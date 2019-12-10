Advertisements
Advertisements
Advertisements

سقوط قتلى باحتجاجات "عنيفة" في طرابلس اللبنانية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:33 م
Advertisements
الأمن اللبناني
الأمن اللبناني
وكالات
Advertisements

شهدت مدينة مدينة طرابلس شمالي لبنان، اليوم الثلاثا، احتجاجات عنيفة، حيث قام عدد من المتظاهرين برشق مبنى بلدية الميناء بالحجارة وتحطيم الزجاج التابع للمبنى، احتجاجا على مقتل شخصين نتيجة انهيار سقف في أحد المنازل.

 

وقتل شخصين جراء انهار جزء من سقف مبنى قديم عليهم، فجر اليوم، في حي الأندلس الموجود بحي الميناء في طرابلس.

 

وأزال المواطنون بالتعاون مع الدفاع المدني وعناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، الركام وانتشال الجثتين من تحت الأنقاض.

 

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، دخل عدد من الشبان إلى الباحة الخارجية لمبنى بلدية الميناء، وأشعلوا النيران في حاويات النفايات وحطموا زجاج الباب الخارجي، ثم اقتحموا المكتبة والقاعة الرئيسية وعبثوا بمحتوياتهما.

 

ويتهم المحتجون البلدية بأنها رفضت ترميم المبنى، إضافة إلى مبان أخرى مهددة بالانهيار، متهمين المسؤولين بالتقصير بحق أبناء المدينة.

 

ويقول المحتجون إن المدينة "غارقة في الفقر، وبعيدة كل البعد عن اهتمامات السلطة السياسية في الإنماء والتنمية".

 

وتشهد طرابلس تظاهرات ومسيرات حاشدة منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي، إذ يعبر المتظاهرون عن رفضهم للطبقة السياسية ولكبار الشخصيات في المدينة من وزراء ونواب، الذين يُعتبر بعضهم من كبار الأثرياء في لبنان، من دون المساعدة في مكافحة الفقر والحرمان في طرابلس.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان طرابلس اللبنانية الأمن اللبناني احتجاجات عنيفة

أخبار تهمك

رد صادم من عمرو زكي على شائعة وفاته ورسالة نارية لنجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ يوم

خبر سار.. رئيس برشلونة يُفجر مفاجأة بشأن جوارديولا

منذ ساعة و 8 دقيقة

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

خاص| نسبة المشاركات تؤجل إعلان الأهلي التعاقد مع كهربا

منذ أقل من ساعتين

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ ساعتين

3 غيابات في قائمة ليفربول ضد سالزبورج

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ يوم

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ يوم

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

كلوب: أخطأت في حق ساديو ماني

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

"حادث أعلى الدائري" الأبرز.. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

لبنان: عسكريون متقاعدون يسدون مداخل البنك المركزي

الاحتجاجات في لبنان تتمدد من بيروت إلى طرابلس وصيدا

ترانة زماني: سعيدة بتكريمي في مهرجان الموضة ببيروت

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين جراء احتجاجات لبنان

احتشاد آلاف المتظاهرين اللبنانيين من مناطق مختلفة في طرابلس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

10:42 ص

رد صادم من عمرو زكي على شائعة وفاته ورسالة نارية لنجم الزمالك

12:53 م

خبر سار.. رئيس برشلونة يُفجر مفاجأة بشأن جوارديولا

01:43 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status