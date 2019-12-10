سقوط قتلى باحتجاجات "عنيفة" في طرابلس اللبنانية

شهدت مدينة مدينة طرابلس شمالي لبنان، اليوم الثلاثا، احتجاجات عنيفة، حيث قام عدد من المتظاهرين برشق مبنى بلدية الميناء بالحجارة وتحطيم الزجاج التابع للمبنى، احتجاجا على مقتل شخصين نتيجة انهيار سقف في أحد المنازل.

وقتل شخصين جراء انهار جزء من سقف مبنى قديم عليهم، فجر اليوم، في حي الأندلس الموجود بحي الميناء في طرابلس.

وأزال المواطنون بالتعاون مع الدفاع المدني وعناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، الركام وانتشال الجثتين من تحت الأنقاض.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، دخل عدد من الشبان إلى الباحة الخارجية لمبنى بلدية الميناء، وأشعلوا النيران في حاويات النفايات وحطموا زجاج الباب الخارجي، ثم اقتحموا المكتبة والقاعة الرئيسية وعبثوا بمحتوياتهما.

ويتهم المحتجون البلدية بأنها رفضت ترميم المبنى، إضافة إلى مبان أخرى مهددة بالانهيار، متهمين المسؤولين بالتقصير بحق أبناء المدينة.

ويقول المحتجون إن المدينة "غارقة في الفقر، وبعيدة كل البعد عن اهتمامات السلطة السياسية في الإنماء والتنمية".

وتشهد طرابلس تظاهرات ومسيرات حاشدة منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي، إذ يعبر المتظاهرون عن رفضهم للطبقة السياسية ولكبار الشخصيات في المدينة من وزراء ونواب، الذين يُعتبر بعضهم من كبار الأثرياء في لبنان، من دون المساعدة في مكافحة الفقر والحرمان في طرابلس.