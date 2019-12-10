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مواعيد مباريات الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:20 م
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الأهلي
الأهلي
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" مواعيد مباريات الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا بعد تجاوزه عقبة الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات.

 

ويلعب الأهلي مع فريق بلاتينيوم الزيمبابوي على استاد السلام في السادسة من مساء يوم السبت الموافق 28-12-2019 في وبعدها يخرج لملاقاته يوم 11 من شهر يناير المقبل.

 

ويصطدم الأهلي بفريق النجم الساحلي التونسي على استاد السلام يوم 24-1- 2020 ثم الهلال السوداني الساعة السادسة من مساء يوم 1-2-2020.

 

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الهلال السوداني بينما النجم الساحلي في الصدارة برصيد 6 نقاط .

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