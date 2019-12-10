أول رد فعل من صالح جمعة على أنباء انتقاله للزمالك

انتشرت في الساعات القليلة الماضية، أنباء عن توقيع اللاعب صالح جمعة، لنادي الزمالك، بعد اقتراب رحيل اللاعب عن النادي الأهلي؛ لعدم مشاركته مع الفريق، واستبعاده من قبل فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.





استبعاد صالح جمعة





ويفضل السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي، اللاعب محمد مجدي أفشة، عن صالح جمعة والذي يلعب بنفس مركزه، وهو ما اتضح للجميع، حيث يدفع بأفشة في اللقاءات الأخيرة للفريق، سواء محلياً وأفريقياً، وبات اللاعب قريباً عن الرحيل من القلعة الحمراء.





صالح جمعة ينتظم





وفاجأ صالح جمعة الجميع، حيث شارك في المران الصباحي للنادي الأهلي، بشكل طبيعي، على ملعب الجزيرة، ليرد على رحيله عن النادي الأهلي، ولو لبعض الوقت.





سبب تغيب صالح جمعة عن الأهلي





وتغيب اللاعب صالح جمعة، نجم النادي الأهلي، عن التواجد في التمرينات مع فريقه؛ إثر تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، وتخرج شائعات انتقاله لنادي الزمالك، وأن اللاعب يتمارض ويمهد للرحيل، وهو ما نفاه اللاعب بحضوره التدريبات.





الأهلي يواجه وادي دجلة





يستعد النادي الأهلي، لأولى مباراياته، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد تغلبه على الهلال السوداني، في ثاني مبارايات دور المجموعات، لدوري أبطال إفريقيا، بهدفين لهدف، ليعود الأهلي للمنافسة المحلية، حيث يواجه فريق وادي دجلة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ7 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.











