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أستاذ تمويل عن الحد الأدنى للأجور: كل موظف له حق سيحصل عليه (فيديو)
الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:06 م
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رقية جمال
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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن المبادرة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال شهر مارس من العام الحالي لتطبيق الحد الادنى للاجور، وتم تطبيقها في بداية يوليو 2019، وكان هذا أمر ملزم لكافة الأجهزة داخل الدولة يستفيد منه كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن ظروف التعيين، ومن لم يسجل بشكل رسمي داخل الهيئة كانت ثغرات تعيب الجهاز الإداري، والحكومة تعمل على حصر الموظفين ومعالجة هذه الثغرات، مشددًا على أن سعى الحكومة لتطبيق الحد الأدنى للأجور أمر يُحسب للحكومة المصرية.
وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن كل موظف له حق سيحصل عليه، وكل من يحصل على أقل من الحد الأدنى خلال الأشهر الماضية سيتم تسوية ذلك، مشيرًا إلى أن ما تم تقديره في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي في بند الأجور 301 مليار جنيه، بارتفاع من مستوى 270 جنيه، منوهًا إلى أنه كلما يحدث تحسن ووفرة في الموازنة العامة للدولة جزء من هذا الوفرة يتم توجيه للأجور واصحاب المعاشات.
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