Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستاذ تمويل عن الحد الأدنى للأجور: كل موظف له حق سيحصل عليه (فيديو)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن المبادرة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال شهر مارس من العام الحالي لتطبيق الحد الادنى للاجور، وتم تطبيقها في بداية يوليو 2019، وكان هذا أمر ملزم لكافة الأجهزة داخل الدولة يستفيد منه كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضح "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن ظروف التعيين، ومن لم يسجل بشكل رسمي داخل الهيئة كانت ثغرات تعيب الجهاز الإداري، والحكومة تعمل على حصر الموظفين ومعالجة هذه الثغرات، مشددًا على أن سعى الحكومة لتطبيق الحد الأدنى للأجور أمر يُحسب للحكومة المصرية. 

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن كل موظف له حق سيحصل عليه، وكل من يحصل على أقل من الحد الأدنى خلال الأشهر الماضية سيتم تسوية ذلك، مشيرًا إلى أن ما تم تقديره في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي في بند الأجور 301 مليار جنيه، بارتفاع من مستوى 270 جنيه، منوهًا إلى أنه كلما يحدث تحسن ووفرة في الموازنة العامة للدولة جزء من هذا الوفرة يتم توجيه للأجور واصحاب المعاشات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظات استاذ تمويل أخبار مصر

أخبار تهمك

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 13 ساعة

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 22 ساعة

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ يوم

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

صحيفة بريطانية تتحدث عن علاقة إيفانكا ترامب بضابط مخابرات

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ يوم

عاجل.. ساديو ماني مهدد بالرحيل عن ليفربول

منذ 41 دقيقة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ يوم

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الثلاثاء 2019/12/10

منذ حوالي 7 ساعات

رد صادم من عمرو زكي على شائعة وفاته ورسالة نارية لنجم الزمالك

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

أستاذ تمويل: أتوقع رفع التصنيف الإئتماني لمصر خلال الفترة المقبلة

منال لاشين تكتب: موظفون وحيتان فى الحكومة

هشام إبراهيم: هذه رسائل الرئيس للمواطنين في زيادة الأجور

خبير اقتصادي: "مليون موظف سيستفيدون من حركة الترقيات.. وتكلفتها 1.5 مليار جنيه"

المالية : تصدر القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين

"المالية" تعلن القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف الحافز التكميلى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

10:42 ص

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

08:11 ص

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status