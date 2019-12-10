أستاذ تمويل عن الحد الأدنى للأجور: كل موظف له حق سيحصل عليه (فيديو)

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن المبادرة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال شهر مارس من العام الحالي لتطبيق الحد الادنى للاجور، وتم تطبيقها في بداية يوليو 2019، وكان هذا أمر ملزم لكافة الأجهزة داخل الدولة يستفيد منه كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.





وأوضح "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن ظروف التعيين، ومن لم يسجل بشكل رسمي داخل الهيئة كانت ثغرات تعيب الجهاز الإداري، والحكومة تعمل على حصر الموظفين ومعالجة هذه الثغرات، مشددًا على أن سعى الحكومة لتطبيق الحد الأدنى للأجور أمر يُحسب للحكومة المصرية.



