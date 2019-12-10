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كلوب: أخطأت في حق ساديو ماني

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:45 م
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كلوب
كلوب
الفجر الرياضي
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اعترف يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أنه أخطأ في حق لاعبه السنغالي ساديو ماني، حينما كان على رأس الجهاز الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني.
 
وقاد كلوب تدريب دورتموند بين عامي 2008 و2015 ورفض ضم ساديو ماني في ذلك الوقت.
 
وأقر كلوب لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بتقييمه الخاطئ للجناح السنغالي مما دفعه لرفض انتقاله إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك قبل بضع سنين.
 
وقال كلوب: "كان خطأ واضحا مني بكل بساطة، لأنني كنت أرى مدى الضغط الذي يقع على عاتق اللاعبين في دورتموند خلال هذه الفترة، ورأيت أن هذه الصفقة غير مناسبة لنا.. لم يكن هذا القرار هو الخطأ الوحيد لي".

وبدأ ماني رحلته ضمن صفوف ميتز الفرنسي عام 2011، لينتقل في العام التالي إلى ريد بول سالزبورج النمساوي، الذي استمر معه لمدة عامين، قبل الرحيل إلى ساوثهامبتون الإنجليزي.
 
وانضم ماني إلى صفوف ليفربول عام 2016، قادمًا من ساوثهامبتون مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، بعدما تغيرت قناعة كلوب به وقرر جلبه إلى ملعب أنفيلد.
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