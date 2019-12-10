Advertisements
Advertisements
Advertisements

زعيم كوريا الجنوبية يزور الصين لحضور قمة ثلاثية مع اليابان

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:37 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
قال مكتب "مون" اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي" سيزور الصين الأسبوع المقبل لحضور قمة ثلاثية مع اليابان وسط تصاعد التوتر بشأن محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وفقا لرويترز.

من المقرر أن يصل "مون" إلى الصين في 23 ديسمبر، أي قبل يوم واحد من الاجتماع الثلاثي المزمع عقده في مدينة تشنغدو جنوب غرب الصين مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حسبما ذكرت المتحدثة باسمه كو مين جونج في مؤتمر صحفي.

وقالت "كو" إن القادة سوف يستعرضون الوضع الأخير في شبه الجزيرة، ويناقشون سبل تعزيز التعاون الثلاثي لتحقيق نزع السلاح النووي والسلام الدائم.

من المتوقع أن يعقد مون محادثات منفصلة مع آبي والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال تلك الرحلة.

يأتي الاجتماع وسط حرب كلامية نشأت في الأيام الأخيرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة قبل الموعد النهائي الذي حدده بيونغ يانغ لواشنطن لتخفيف موقفها في المفاوضات في نهاية العام.

أجرت كوريا الشمالية أيضًا سلسلة من اختبارات الأسلحة، بما في ذلك ما وصفته باختبار "مهم جدًا" في موقع إطلاق الصواريخ يوم الأحد.

وقال مسؤولون في سول إن مون سيسعى للتشاور مع شي بشأن التطورات الأخيرة حيث ترى كوريا الجنوبية أن الصين لها دور فعال في إحياء المحادثات النووية بسبب وضعها كحليف قديم لكوريا الشمالية.

وصرح مسؤول بمكتب مون للصحفيين "إننا نراقب بعناية شديدة مختلف الظروف ذات الصلة التي تحدث بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ونحن حريصون للغاية على الحكم على أي شيء والتنبؤ بالمستقبل".

كانت الدول الثلاث قد وافقت على عقد قمة كل عام لتعزيز التعاون الإقليمي ابتداء من عام 2008. لكن غالبًا ما تعوق هذه المبادرة الخلافات الثنائية، بما في ذلك الصراع بين الصين واليابان.

منذ آخر اجتماع من هذا النوع في عام 2016، توترت العلاقات بين سيول وبكين بسبب نشر درع أمريكي مضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية، في حين تراجعت علاقات كوريا الجنوبية مع اليابان إلى أدنى مستوياتها منذ عقود وسط خلاف مرير حول التاريخ والتجارة.

على الرغم من التوترات المستمرة، اتخذت كوريا الجنوبية قرارًا في اللحظة الأخيرة بالإبقاء على اتفاق تبادل الاستخبارات الرئيسي مع طوكيو الشهر الماضي.

اتفقت كوريا الجنوبية والصين الأسبوع الماضي على توسيع التبادلات الدبلوماسية والثقافية من أجل "تطبيع كامل للعلاقات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موقع إطلاق الصواريخ محادثات نزع السلاح النووي كوريا الشمالية والولايات المتحدة قمة ثلاثية بين الصين و كوريا الجنوبية واليابان زعيم كوريا الجنوبية يزور الصين اختبارات الصواريخ

أخبار تهمك

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 12 ساعة

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الثلاثاء 2019/12/10

منذ حوالي 6 ساعات

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 22 ساعة

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ يوم

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ نصف ساعة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ يوم

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية تسعى إلى إجراء محادثات جديدة بين بيونج يانج وأمريكا

في أول زيارة رسمية.. الرئيس الصيني يزور بيونج يانج الخميس

المبعوث النووي الكوري الجنوبي يتوجه إلى الولايات المتحدة

الصين تدعو ترامب إلى تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية

محادثات بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية في بكين

كوريا الشمالية: توقيت حضور "كيم" قمة الآسيان "غير مناسب"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

10:42 ص

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

08:11 ص

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status