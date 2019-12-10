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كاري لام: تعديل حكومة هونج كونج ليست "مهمة فورية"

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:26 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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صرحت كاري لام زعيمة المدينة المدعومة من بكين اليوم الثلاثاء أن تعديل وزاري في هونج كونج ليس "مهمة فورية" وهي تستعد لزيارة العاصمة الصينية لأول مرة منذ إذلال حكومتها على المستوى المحلي.

وشارك المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية يوم الأحد في أكبر تجمع حاشد منذ أن حقق مرشحوهم فوزًا ساحقًا في الانتخابات المحلية، مما أثار المزيد من الشكوك حول المدة التي تكون بكين على استعداد لدعم لام.

وصرحت لام في خطاب إعلامي أسبوعي بأنها ستغادر يوم السبت في زيارة منتظمة لبكين، حيث أعلنت أن أولويتها كانت لاستعادة القانون والنظام بعد أكثر من ستة أشهر من الاحتجاجات العنيفة في كثير من الأحيان، حيث ستقوم بإطلاع المسؤولين على أكبر أزمة سياسية في هونج كونج منذ عقود.

ومع تصاعد الضغط على حكومتها، ذكرت صحيفة آبل ديلي المملوكة، أن الصين تدرس تعديل وزاري في هونج كونج بحلول نهاية العام. منذ أن بدأت الاحتجاجات حتى الآن، تجنبت لام ذكر احتمالات التغييرات في فريقها.

وقالت لام خلال خطابها الإعلامي الأسبوعي: "أولويتي الأولى الآن هي حقًا استعادة القانون والنظام في هونغ كونغ وضمان استمرار هونغ كونغ في المضي قدمًا، اقتصاديًا واجتماعيًا".

وهزت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية المركز المالي الآسيوي والمستعمرة البريطانية السابقة يوميًا تقريبًا لعدة أشهر.

وقد اتسعت الاحتجاجات، التي أثارها مشروع قانون تم سحبه الآن ويسمح بتسليم الصين، إلى دعوات لمزيد من الحريات الديمقراطية وشكلت أكبر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.

ودانت الصين الاضطرابات وألقت باللوم على التدخل الأجنبي. في مقال افتتاحي يوم الاثنين، ودعت صحيفة تشاينا ديلي، التي كثيرًا ما تعكس آراء بكين، وحكومة هونغ كونغ إلى دعم حكم القانون.

الأثر الاقتصادي
تسببت الاحتجاجات في خسائر اقتصادية، حيث دفعت هونغ كونغ إلى الركود وضربت صناعات السياحة والبيع بالتجزئة بشكل خاص.

وقالت رابطة إدارة البيع بالتجزئة في هونغ كونغ يوم الإثنين إن حوالي 11٪ من تجار التجزئة المرخصين في إقليم جنوب الصين الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي يقولون إن عليهم إغلاق أبوابهم في الأشهر الستة المقبلة.

وقالت لام إنها شعرت بالارتياح من الاحتجاج السلمي نسبيًا يوم الأحد، على الرغم من إدانتها لهجوم متعمد على محاكم المدينة.

وفي حين أن المظاهرة - التي قال المنظمون إنها استقطبت 800000 شخص، في حين تشير تقديرات الشرطة إلى 183000 - كانت هادئة إلى حد كبير، أشعل بعض المتظاهرين النار خارج مباني المحاكم وألقوا قنابل حارقة على المباني الحكومية.

إن مثل هذه المظاهرة الكبيرة والسلمية التي يقوم بها أشخاص من جميع مناحى الحياة تضغط على لام وبكين والتي قالت إن الاحتجاجات أشعلها المتطرفون وأعمال الشغب.

ويخطط الناشطون لحشد آخر مساء الثلاثاء بالقرب من قلب المركز المالي للاحتفال باليوم الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت الشرطة في وقت متأخر يوم الاثنين إن ضباط التخلص من القنابل قاموا بنزع فتيل عبوتين محليين على أرض مدرسة في منطقة وان تشاي. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الأجهزة مرتبطة بالاحتجاجات.

وتم القبض على أكثر من 6000 شخص منذ تصاعد المظاهرات في يونيو - ما يقرب من 40٪ من الطلاب - في حين أطلقت الشرطة حوالي 16000 طلقة من الغاز المسيل للدموع وحوالي 10.000 رصاصة مطاطية.

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الكلمات المفتاحية

كاري لام تعديل القانون احتجاجات هونج كونج

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