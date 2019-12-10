عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

درجات الحرارة المتوقعة غداً الأربعاء 11/2/2019 في مصر وبعض المدن العربية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:12 م
Advertisements
حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بياناً بدرجات الحراة المتوقعة غداً الأربعاء الموافق 11/12/2019، في مصر وبعد مدن وعواصم البلدان العربية.

توقعات حالة الطقس غداً

وتتوقع الأرصاد، أن يسود البلاد غداً، طقس دافئ على السواحل الشرقية، مائل إلى الدفئ على الغربية، والوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة

وكشفت الهيئة، عن إنخفاض درجات الحرارة، بجنوب الصعيد، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الساعات الأولى من الصباح، نتيجة للشبورة المائية، كم تنشط الرياح على غرب البحر الأبيض المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الأربعاء في مصر وبعض المدن العربية:-




Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس دافء درجات الحرارة غداً درجات الحرارة حالة الرياح الشبورة المائية

أخبار تهمك

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 22 ساعة

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الثلاثاء 2019/12/10

منذ حوالي 5 ساعات

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 22 ساعة

باريس سان جيرمان يستعد لوداع نيمار

منذ ساعة الا ربع

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار.. الأهلي يستعيد خدمات نجم الفريق عقب مباراة وادي دجلة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. وبشرى سارة للمواطنين غدا الخميس

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد.. أمطار ورياح مثيرة بالأتربة على هذه المناطق

عاجل.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بمحافظات مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة لمدة 3 أيام قادمة .. ومفاجأة بشأن الموجة الحارة

بداية من مساء اليوم.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:11 ص

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

10:42 ص

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

05:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status