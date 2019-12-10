درجات الحرارة المتوقعة غداً الأربعاء 11/2/2019 في مصر وبعض المدن العربية

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بياناً بدرجات الحراة المتوقعة غداً الأربعاء الموافق 11/12/2019، في مصر وبعد مدن وعواصم البلدان العربية.





توقعات حالة الطقس غداً





وتتوقع الأرصاد، أن يسود البلاد غداً، طقس دافئ على السواحل الشرقية، مائل إلى الدفئ على الغربية، والوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد.





انخفاض درجات الحرارة





وكشفت الهيئة، عن إنخفاض درجات الحرارة، بجنوب الصعيد، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الساعات الأولى من الصباح، نتيجة للشبورة المائية، كم تنشط الرياح على غرب البحر الأبيض المتوسط.





درجات الحرارة المتوقعة غداً الأربعاء في مصر وبعض المدن العربية:-















