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عاجل | وزير المالية يوضح حقيقة إلغاء دعم حساب المواطن بداية من العام المقبل

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:35 ص
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حساب المواطن
حساب المواطن
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وزير المالية يوضح حقيقة إلغاء دعم حساب المواطن بداية من العام المقبل

وردت العديد من الإشاعات حول إلغاء دعم حساب المواطن بداية من عام 2020، الأمر الذي جعل وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يكشف حقيقة الأمر ويطمئن المستفيدين.

وقال الجدعان إن دعم برنامج حساب المواطن سيستمر بعد إقرار ميزانية 2020، تماشيا مع رؤية الحكومة في استمرار دعم البرامج، مؤكدا أن حساب المواطن قد أودع حوالي 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين والبالغ عددهم 12.6 مليون مستفيد وتابع، واليوم موعد صرف دفعة ديسمبر، وتوافد العديد من المستفادين من الدعم على البنوك لصرف المبالغ التي أودعها البرنامج.

وجاء هذا على هامش تناوله الميزانية الأضخم في تاريخ المملكة السعودية التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وانطلق برنامج حساب الموطن بعدما زاد العبئ على المواطن السعودي في الأونة الآخيرة وأصبح لا يتحمل زيادة الأسعار المبالغ فيها.

وقررت الحكومة تحسين دخل المواطن وتلبية احتياجاته بإنشائها برنامج واطلقت عليه "حساب المواطن"، لتخفيف العبئ على المواطن والآثار الناتجة من عمليات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في المملكة العربية السعودية من العام 2017 ومازالت مستمرة لتنتهي عام 2020.

برنامج حساب المواطن، هو وطني خالص، تم إطلاقه بعد زيادة أسعار الكهرباء في العام 2017، وواصلت الزيادة مسيرتها، وفي عام 2018 فرضت المملكة السعودية القيمة المضافة، وفي العام الحالي تم زيادة المنتجات بالأسعار العالمية، وبحلول عام 2020 سيتم زيادة أسعار المياه.

وتعتبر السعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تعوض مواطنيها مباشرة عن ارتفاع الأسعار، وبهذا الشكل فهي تعد ناجحة في تقديم الدعم لمستحقيه، والذي يصل لـ 100% للأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود.
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