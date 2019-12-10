عاجل | وزير المالية يوضح حقيقة إلغاء دعم حساب المواطن بداية من العام المقبل

وزير المالية يوضح حقيقة إلغاء دعم حساب المواطن بداية من العام المقبل



وردت العديد من الإشاعات حول إلغاء دعم حساب المواطن بداية من عام 2020، الأمر الذي جعل وزير المالية السعودي محمد الجدعان ، يكشف حقيقة الأمر ويطمئن المستفيدين.





وقال الجدعان إن دعم برنامج حساب المواطن سيستمر بعد إقرار ميزانية 2020، تماشيا مع رؤية الحكومة في استمرار دعم البرامج، مؤكدا أن حساب المواطن قد أودع حوالي 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين والبالغ عددهم 12.6 مليون مستفيد وتابع، واليوم موعد صرف دفعة ديسمبر، وتوافد العديد من المستفادين من الدعم على البنوك لصرف المبالغ التي أودعها البرنامج.





وجاء هذا على هامش تناوله الميزانية الأضخم في تاريخ المملكة السعودية التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



