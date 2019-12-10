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مبيعات السيارات في الصيني تنخفض بنسبة 5.4 ٪ للعام الثاني على التوالي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:30 ص
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مبيعات السيارات في الصيني
مبيعات السيارات في الصيني
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هبطت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 5.4٪ في شهر نوفمبر الماضي عن العام السابق ، مما وضع أكبر سوق عالمي في الصناعة في طريقه إلى الانكماش للعام الثاني على التوالي.

قالت الرابطة الصينية لمصنعي السيارات، يوم الثلاثاء إن السائقين اشتروا ما يزيد قليلاً عن مليوني سيارة دفع رباعي وسيارة سيدان وسيارة صغيرة.

انخفضت مبيعات الـ 11 شهرًا حتى نوفمبر بنسبة 10.5٪ مقارنة بالعام السابق.

تباطأت مبيعات السيارات الصينية بعد سنوات من النمو الذي جعل الصين أكبر سوق في العالم من خلال مبيعات السيارات.

يدفع الركود شركات صناعة السيارات التي تتعرض لضغوط للاستثمار في تطوير السيارات الكهربائية لتلبية حصص المبيعات الحكومية.


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