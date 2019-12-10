Advertisements
Advertisements
Advertisements

تراجع الأسعار يهبط بمعدلات التضخم للشهر الثاني على التوالى

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:59 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد عصام
Advertisements

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء، استمرار تراجع معدلات التصخم خلال شهر نوفمبر الماضي بضغط من تراجع اسعاراللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة.

 

وبدأت معدلات التضخم منذ بداية عام 2019 في تسجيل تراجعات حادة، وقد شكلت  قبل ثلاث سنوات خطورة على الاقتصاد نتيجة ارتفاعتها الغير مسبوقة متأثرة  بقررات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وقال جهاز التعبئة العامة والأحصاء في بيانا له، إن معدلات التضخم لشهر نوفمبر سجلت تراجعات سلبية على أساس شهر بنسبة (-0.5% ) مقارنة بـشهر أكتوبر.

 

وجائت انخفاض أسعار التضخم على اساس شهري في نوفمبر بضغط من  تراجع  أسعار الخضروات  بنسبة (-4.3%)، وتراجع أسعار الفاكهة بنسبة (-3.5%)، ومجموعة الأسماك واللحوم بنسبة (-1.8%) و(-1.7%) على الترتيب.


وأضاف الجهاز في بيانًا له، أن على أساس سنوي سجلت أسعار المستهلكين 2.7% نهاية نوفمبر، مرتفعة بنسبة عن المستويات التى سجلتها نهاية أكتوبر 2.4% على أساس سنوي أيضا.

 

معدلات التضخم في المدن

وبالنسبة لمعدلات التضخم في المدن، فقد سجلت تراجعا على أساس شهري  بنسبة (-0.3%) ، بينما ارتفعت على اساس سنوي 3.6% مقابل 3.1% في أكتوبر الماضي.

 

 

وكشفت رضوي السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة فاروس لتداول الأورراق الماليه، أن أرقام التضخم جائت مقتربه من توقعات المحللين الاقتصاديين.

 

وأضافت "السويفي"، أنها تري أن  معدلات التضخم ستواصل تراجعها في الحضر خلال شهر ديسمبر الخالى بنسبة (-0.5% ) على أساس شهري، ولكنها على أساس سنوي ستشهد قرائة التضخم ارتفًاع يتراوح نسبتة بين 6.5% و7%  نتيجة تلاشي تأثير سنة الأساس.

 

هل تؤثر انخفاض معدلات التضخم على خفض الفائدة:


وتوقعت "السويفي"، أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقتراض خلال اخر اجتماع للجنة سياسات النقدية بالبنك في الشهر الحالي،.." أحنا شوفنا خفض في أسعار الفائدة خلال الاجتماعين الماضيين للمركزي، ولذلك مع الارتفاع المتوقع لمستويات التضخم نتيجة نلاشي تأثير سنة الأساس، وقيام البنك بمراجعة اثر خفض اسعار الفائدة خلال الفترة السابقة على اداء الاقتصاد ، قد  يكون اقرب إلى تثبيت سعر الفائدة على أن يعود  لخفضها  بداية من الربع الأول من 0202 ."

Advertisements

أخبار تهمك

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ يوم

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الثلاثاء 2019/12/10

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 21 ساعة

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 20 ساعة

خبر سار.. الأهلي يستعيد خدمات نجم الفريق عقب مباراة وادي دجلة

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 21 ساعة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ ساعة

شاركت الموسيقار محمد عبدالوهاب.. من هي عفيفة إسكندر التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 27 دقيقة

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:11 ص

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

05:30 ص

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

10:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status