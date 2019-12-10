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جال جادوت تظهر في الإعلان التشويقي الأول لفيلم "Wonder Woman 1984"

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:54 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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طرحت شركة الإنتاج السينمائي ورنور بروز الإعلان التشويقي الأول لفيلم Wonder Woman للنجمة جال جادوت، وهو الجزء الثاني الذي تجسد به جال شخصية تحمل الاسم نفسه.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الإعلان التشويقي، الذي أعلنت عنه شركة الإنتاج الأمريكية، ضمن فعاليات مهرجان كوميك كون بالبرازيل.

وتعتبر شخصية Wonder Woman التي تجسدها جال جادون، واحدة من شخصيات القصص المصورة في عالم DC للأبطال الخارقين.

وسبق أن قدمت جال هذه الشخصية في فيلم JUSTICE LEAGUE مع النجم بن أفليك وهنري كافيل، قبل أن يتم استبدال بن أفليك بالنجم الشاب روبرت باتنسون في شخصية باتمان.

وسيخلف النجم روبيرت باتنسون النجم بن أفليك في تجسيد شخصية "باتمان"، بعد أن جسدها أفليك في فيلمين سابقين على الشاشة الفضية.

وعبر التاريخ ظهرت شخصية الرجل الوطواط في العديد من الأعمال السينمائية الشهيرة، وقدمها للشاشة الفضية عدد من أبرز الممثلين.

وكان أول فيلم سينمائي يطرح لشخصية الرجل الوطواط أو "باتمان"، هو فيلم Batman الذي طرح 16 يوليو من عام 1943، وكان الفيلم من بطولة "لويس ويلسون" في شخصية الرجل الوطواط، ومن إخراج لامبيرت هيلير، وفي عام 1949، طرح ثاني فيلم سينمائي لشخصية باتمان، وهو فيلم بعنوان Batman and Robin، وجسد به شخصية الوطواط الممثل "روبيرت لوير".

ثم في عام 1966، ظهرت شخصية باتمان في فيلم جديد بعنوان Batman: The Movie، وجسد به الشخصية الرئيسية النجم "آدم ويست"، وطرح من بعده فيلم جديد للوطواط باسم Batman، وذلك في عام 1989، وجسد به الشخصية الرئيسية النجم مايكل كايتون، وظهر كايتون في جزء يليه ضمن السلسلة نفسها في عام 1992 بعنوان Batman Returns وكان أول جزء تظهر به شخصية الرجل البطريق والمرأة القط، وكان الفيلمين من إخراج "تيم برتون".

وفي عام 1995 عادت شخصية الرجل الوطواط من جديد في فيلم بعنوان Batman Forever، وكان هذا الجزء الذي ظهر به النجم فال كيلمر في شخصية باتمان، وشارك في بطولته النجم الكوميدي الكبير جيم كاري،
وقدم شخصية الرجل الوطواط بعد ذلك النجم الكبير جورج كلوني، في فيلم سينمائي عام 1997، طرح بعنوان Batman & Robin.

وغابت أفلام الرجل الوطواط عن السينما لمدة تقترب من العشرة سنوات بعد فيلم كلوني، حتى عادت من جديد من خلال ثلاثية النجم كريستيان بيل، والتي بدئها بفيلم Batman & Robin في عام 2005، ومن بعده فيلم The Dark Knight، الذي ظهر به النجم الراحل هيث ليدجر في شخصية الجوكر.

ثم الجزء الثالث الذي شارك في بطولته النجم توم هاردي، وكان بعنوان The Dark Knight Rises، وطرح في عام 2012، وخلال الخمسة سنوات الأخيرة، قدم شخصية باتمان النجم بين أفليك، في فيلمين فقط، هما فيلم Batman v Superman:Dawn of Justice، الذي طرح في عام 2016، وفيلم Justice League الذي طرح في عام 2017.
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