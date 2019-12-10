إبراهيموفيتش يستقر على ناديه الجديد

استقر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المهاجم السابق للوس أنجلوس جالاكسي على وجهته الجديدة بعد رحيله عن فريقه الأمريكي.





وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أنه على الرغم من أن إبراهيموفيتش لم يتحدث صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ناديه الجديد، إلا أنه كشف لأصدقائه أنه سينتقل إلى ميلان الإيطالي خلال الموسم الحالي.





وأشارت إلى أن هناك اختلافات على صيغة العقد بشكل عام لأن إبرا غير راضٍ عن عرض ميلان البالغ مليوني يورو فقط لأول 6 أشهر، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو للموسم المقبل، إضافة إلى أن استمرار التعاقد بينهما يرتبط بموقف النادي من التأهل للبطولات الأوروبية بنهاية الموسم الجاري.





وأوضحت: "هناك مجموعة خاصة من المستشارين يدرسون الموقف حاليا، إلى جانب وكيل اللاعب مينو رايولا".



