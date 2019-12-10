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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد سالزبورج في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:36 ص
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ليفربول
ليفربول
الفجر الرياضي
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يواجه نادي ليفربول الإنجليزي المحترف به النجم المصري محمد صلاح نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي في الساعة الثامنة إلا خمس دقائق في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

 

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة على نابولي الايطالي صاحب المركز الثاني.

 

تشكيل ليفربول المتوقع ضد سالزبورج

 

 حراسة المرمى: أليسون

 

خط الدفاع: فان دايك ولوفرين وألكسندر أرنولد وروبرتسون

 

خط الوسط: تشامبرلين وهندرسون وفينالدوم

 

خط الهجوم: محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو

 

 


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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول دوري ابطال اوروبا

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