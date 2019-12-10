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"المصري" خالد غنيم يقترب من تدريب الهلال السوداني

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:22 ص
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خالد غنيم
خالد غنيم
علي خلاف
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اقترب المدرب المصري خالد غنيم المدير الفني لفريق الشباب بنادي رايو فاليكانو الإسباني من تولي القيادة الفنية لفريق الهلال السوداني خلفا لصلاح محمد آدم الذي تمت إقالته بعد خسارة مباراة الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بهدف مقابل هدفين.

 

كواليس مفاوضات الهلال السوداني مع خالد غنيم

 

وكشف خالد غنيم المدير الفني لفريق الشباب بنادي رايو فاليكانو في تصريحات خاصة لموقع الفجر الرياضي عن كواليس مفاوضات مسئولي الهلال السوداني حول إمكانية تدريب الفريق الأزرق في الفترة القادمة .

 

وقال خالد غنيم: "تواصل معي مسئول الفريق السوداني عن طريق وكيل أعمالي ووضعت شروطي من أجل الموافقة على تدريب الهلال وكانت أهمها الجهاز الفني "

 

وتابع غنيم: "شروطي تتلخصت في أنني سأجلب معي المعد البدني الإسباني وأنني سأكون حرا في اختيار الجهاز المعاون لي حسبما أراه مناسبا ومفيدا للفريق "

 

وأكمل غني: "طالبت الإدارة بضرورة الدعم للفريق على مستوى الاعبين وتوفير المناخ المناسب لي للنجاح ووجدت ترحيباً من جانب المسئولين الذين وافقوا على شروطي ولكن يتبقى بعض التفاصيل الصغيرة مع وكيلي".

 

 

واختتم غنيم تصريحات الخاصة بموقع الفجر الرياضي: "سأقوم بتقديم مشروع مفصل للإدارة عن مستقبل الفريق معي ومتطلباتي من الدعم إذا ما تمت المفاوضات لأنني أريد تحقيق إنجازا مع الفريق وليس هدفي أموال ".

 

الهلال السوداني يقيل مدربه بعد الخسارة أمام الأهلي

 

وكان مجلس إدارة الهلال السوداني قد أقال مدربه صلاح آدم بعد الخسارة 2-1 من الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم

 

كما أعلن النادي الأزرق أن هيثم مصطفى قائد الفريق السابق وأحد أساطيره والذي كان يعمل في منصب مساعد المدرب سيقود الفريق مؤقتا خلال الفترة المقبلة إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.

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الكلمات المفتاحية

صلاح ادم خالد غنيم الهلال السوداني اخبار الرياضة

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