رقم حساب المواطن الوحيد لتلقي شكاوى المستفيدين

رقم حساب المواطن

وقال حساب المواطن إنه بإمكان أي فرد من الذين يستحقون الدعم تقديم شكوى اعتراضية على قيمة الاستحقاق عبر الاتصال من خلال الرقم الموحد "19912".

وأعلن حساب المواطن عبر تغريدة بتويتر إنه بدأ من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10/12/2019، إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم.

وأطلق حساب المواطن حاسبة البرنامج التقديرية للتعرف على قيمة الاستحقاق من الدعم، حيث يمكن للأفراد التعرف على مبلغ الدعم قبل صرفه من الحساب البنكي عن طريق رابط الحاسبة، وفي حالة عدم معرفته مكن الاستفسار عن الرابط من خلال رقم حساب المواطن الوحيد.