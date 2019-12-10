Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يرفض فتح باب الاستبدال في يناير ويخطر اتحاد الكرة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:12 ص
Advertisements
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
Advertisements
يرفض مسئولو النادي الأهلي فكرة فتح باب الاستبدال في يناير المقبل، والتي طالبت به بعض الأندية.

وأخطر مسئولو النادي الأحمر اتحاد الكرة بضرورة تطبيق اللوائح وأن النادي متمسك بها ويرفض تعديلها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم أنه متضرر من الأمر في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق الأحمر هذ الموسم.

ويحق لأي ناد يشارك في الدوري المصري أن يقوم باستبدال لاعبين اثنين في قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن هناك بعض الأندية التي طلبت من اتحاد الكرة فتح باب الاستبدال لكن اتحاد الكرة لم يحسم هذا الأمر حتى الآن.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه وادي دجلة غدًأ الأربعاء على استاد السلام في إطار مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث على سلم ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري والمقاولون العرب برصيد 13 نقطة حيث يأتي زعيم الثغر في المركز الأول برصيد 13 نقطة من 6 مباريات ونفس الأمر لذئاب الجبل صاحب المركز الثاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الاهلي ضد الهلال السعودي الاهلي

أخبار تهمك

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 19 ساعة

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الثلاثاء 2019/12/10

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 21 ساعة

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إطلاق نار داخل منزل نتنياهو وإصابة الحارس

منذ ساعة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

منذ حوالي 11 ساعة

شاركت الموسيقار محمد عبدالوهاب.. من هي عفيفة إسكندر التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

منذ أقل من ساعة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ يوم

الأهلي يوضح حقيقة المفاوضات مع نجم المصري

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

الدوري المصري في طريقه للإلغاء بسبب بيان رسمي

عاجل.. الجبلاية تعاند بيان الأهلي وتعدل مباراة بيراميدز

رسالة من عبد الله السعيد لجماهير الزمالك (صورة)

عاجل.. رئيس الزمالك يرد على بيان الأهلي بتصريحات نارية

بعد خطوبتها لنجم الزمالك.. وعكة صحية لدنيا الحلو (صور)

خاص.. الأهلي يرد على تأجيل مباراة بيراميدز لما بعد القمة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:11 ص

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

05:30 ص

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الثلاثاء 2019/12/10

07:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status