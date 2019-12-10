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التشكيل المتوقع لموقعة إنتر ميلان وبرشلونة في دوري الأبطال

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:41 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يستضيف إنتر ميلان نظيره برشلونة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سان سيرو" في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى النيراتزوري لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، لحصد بطاقة العبور لدور الستة عشر رفقة فريق برشلونة الذي ضمن التأهل للدور المقبل كأول المجموعة.

واستقر أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الليلة أمام برشلونة والذي من المتوقع أن يكون على النحو التالي :-

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: ستيفان دي فري – سكرينيار – جودين

خط الوسط: كاندريفا – فيسينو – بيراجي – فاليرو

خط الهجوم: بروزوفيتش – روميلو لوكاكو – لاوتارو مارتينيز


كما استقر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على تشكيل فريقه لمباراة الليلة، والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : نيتو

خط الدفاع : موسى واجيه - بيكيه - صامويل أوميتيتي - فيربو جونيور

خط الوسط : فيدال - فرانكي دي يونج - ألينا

خط الهجوم : كارليس بيريز - ريكي بويج - أنطوان جريزمان.
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