أيمن بهجت قمر: "ليه تخلوني قاعد في مكان عام وأعيط" (صورة)









ونشر صورة اللافتة معلقًا عليها: "‏رجعت من السفر لقيتها على العمارة أنا متاثر جدًا جدًا وبشكر كل القائمين على الموضوع ده بجد من كل قلبي شكرًا".



وتابع:"بس ليه تخلوني قاعد في مكان عام وأعيط ألف رحمه ونور عليك يا بابا يا حبيبي عايش بحسك لحد آخر يوم في عمري أنا هقوم بسرعه لحسن منظري غريب في الكافيه".



وتفاعل معه متابعيه ومحبين والده الراحل بهجت قمر، وجاءت تعليقات كالتالي: "‏‎الله يرحمه يارب اللي خلف مماتش انت ونعم الابن وامتداد له ربنا يبارك فيك، ‏‎انا شغلي في شارع التحرير وبعدّي من عند العماره كل يوم لازم وانا رايحة الصبح اترحم علي العبقري بهجت قمر، ‏‎الوالد.. رحمة الله عليه يستاهل اكتر من كده وربنا يجازيه خير عن كل ضحكة وكلمة ومتعة قدمها لنا بقلمه الساحر ربنا يرحمه رحمة واسعة."



الكاتب بهجت قمر

هو منتج وممثل مصري، قام بتأليف العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، كذلك شارك بالتمثيل أو الإنتاج ببعض أعماله، من أبرز أعماله "العيال كبرت ،شارع محمد على ، علشان خاطر عيونك،قضية عم أحمد ، سيدتي الجميلة، مسرحية ريا وسكينه، الراقصة والطبال." وتوفى سنة 1989 ، وهو والد الشاعر والمؤلف ايمن بهجت قمر.



يذكر ان الشاعر والكاتب أيمن بهجت قمر قد تعاون مؤخرا مع المطرب هشام عباس، في أغنيته "أغلي من العين" ،وقد أعرب عن سعادته بتجدد التعاون بينه وبين المطرب هشام عباس.





ونشر "بهجت" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر"، فيديو لكلمات الأغنية، وكتب:"والله زمان یاأغلى من العين - هشام عباس ۲۰۱۹كلمات: أیمن بهجت قمر،ألحان: محمد يحیی، توزيع: توما،م صوت، هاني محروس - إنتاج:مزیکا".







تأثر الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، بعد رؤيته لافتة وضعت في مدخل المنزل الذي كان يعيش فيه والده الكاتب بهجت قمر، وذلك بعد ‘دراج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم بهجت قمر في مشروع "عاش هنا".وشارك الشاعر أيمن بهجت قمر، سعادته بهذة المفجأه عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".د