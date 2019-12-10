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تفاصيل تنشر لأول مرة حول سبب غضب صابر الرباعي من شيرين عبد الوهاب في موسم الرياض

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:14 ص
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بوابة الفجر
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شهد حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، الذي أحيته مؤخرًا حالة من الغضب للمطرب التونسي صابر الرباعي، الذي شاركها في إحيائه.

وتداول البعض أنباءًا تفيد بأنه كان المقرّر أن يصعد صابر على المسرح قبل شيرين، إلا أنه فوجئ بتغيير موعد فقرته الغنائية، الأمر الذي جعله ينتظر في سيارته خارج المسرح، معتقدًا أن شيرين وراء تغيير المواعيد.

وبحسب المعلومات التي لم يتم الكشف عنها في حينها، فإن شيرين حرصت فور الانتهاء من فقرتها الغنائية، على التوجُّه إلى سيارة صابر الرباعي، بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب.

وأوضحت شيرين سوء التفاهم لصابر، مشيرةً إلى أنها لم تطلب من القائمين على الحفل أن تقدّم موعد صعودها على المسرح وأنهم السبب الرئيسي في هذا الخلاف.

وقالت شيرين لصابر: "أقسم بالله والله العظيم وحياة ولادي هما اللي غيروا المواعيد"، وقامت بتقبيله واحتضانه أمام زوجها كنوع من التصالح، الأمر الذي تقبّله صابر بصدر رحب.


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الكلمات المفتاحية

منوعات مزيكا صابر الرباعي شيرين عبد الوهاب الفجر الفني

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