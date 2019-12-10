الفوز شعار إنتر ميلان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

يواجه فريق إنتر ميلان الإيطالي بقيادة مدربه انطونيو كونتي نظيره فريق برشلونة الإسباني بقيادة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان سيرو ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ترتيب مجموعة إنتر ميلان وبرشلونة :-





1- برشلونة 11 نقطة.

2- إنتر ميلان 7 نقاط.

3- بوروسيا دورتموند 7 نقاط.

4- سلافيا براج نقطتين.





موقف برشلونة وانتر ميلان قبل مواجهة دوري الأبطال :-





ويدخل فريق إنتر ميلان مباراة برشلونة وعينه على تحقيق الثلاث نقاط من أجل حسم البطاقة الثانية في التأهل من دور المجموعات بدون النظر لنتيجة مباراة بوروسيا دورتموند الألماني ضد فريق سلافيا براج، وفي حال تعادل الإنتر سيحتاج إلى عدم فوز الفريق الألماني من أجل التأهل أيضاً.





ويتفوق الفريق الايطالي على بوروسيا دورتموند في المواجهات المباشرة حيث فاز عليه في السان سيرو بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وخسر منه في مباراة الإياب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين مما يجعل الإنتر يصعد في حال التساوي في عدد النقاط.





مفاجأة استبعاد ميسي من مباراة برشلونة وانتر ميلان :-





وفجر أرنسيو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، مفاجأة من العيار الثقيل باستبعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة البرسا التي ستواجه إنتر ميلان في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وسيغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهة فريقه برشلونة أمام إنتر ميلان اليوم الثلاثاء وذلك بقرار فني، حيث ضمن الفريق الكاتالوني صدارة مجموعته السادسة والتأهل لدور الـ16.





تصريحات كونتي المثيرة قبل مواجهة برشلونة :-





وقال انطوني كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي إن برشلونة يمتلك لاعبين مميزين حتى في حال عدم مشاركة ميسي، وان الفريق قدم مباراة مميزة على ملعب الكامب نو في مباراة الذهاب بالرغم من الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد بسبب بعض الأخطاء الفردية من خط الدفاع، وأكد أن فريقه سوف يدخل مباراة البارسا من أجل الفوز فقط لحسم بطاقة التأهل لدور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.



