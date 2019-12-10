محمد الباز يهاجم اذاعة القرآن الكريم بسبب مسلسل ممالك النار (فيديو)

هاجم الإعلامى محمد الباز، إذاعة القرآن الكريم، بسبب بث برنامج على مسامع المواطنين، عبارة عن محاضرة لأزهري بعنوان "إنهم يشوهون تاريخ الفاتحين الأوائل"، حيث هاجم المتحدث مسلسل "ممالك النار"، وانتقد الفنان خالد النبوي، وصناع المسلسل.





وقال "الباز" خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"،أن هذه المحاضرة تضمنت هجوما حادا على مسلسل ممالك النار وصناعه، قد لا نجده على صفحات الإخوان أو في تركيا نفسها، مطالبا بفتح تحقيق في هذه الواقعة من قبل رئيس الإذاعة المصرية، ورئيس إذاعة القرآن الكريم.





وأضاف: "أنا أوجه خطاب من قلبي لرئيس إذاعة القرآن الكريم، يجب أن تنتبهوا لما يذاع، ومن خرج على الناس في الإذاعة".





وأكد "الباز" أن سليم الأول سرق مصر وجرفها وقتل المصريين، وتم تزوير التاريخ و أوهمونا لسنوات أنه كان فاتحا"، مشددا على أن المسلسل "عامل حرقان" للإخوان والأتراك.