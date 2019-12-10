Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد الباز يهاجم اذاعة القرآن الكريم بسبب مسلسل ممالك النار (فيديو)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:54 ص
Advertisements
محمد الباز
محمد الباز
جرجس ميلاد
Advertisements
هاجم الإعلامى محمد الباز، إذاعة القرآن الكريم، بسبب بث برنامج على مسامع المواطنين، عبارة عن محاضرة لأزهري بعنوان "إنهم يشوهون تاريخ الفاتحين الأوائل"، حيث هاجم المتحدث مسلسل "ممالك النار"، وانتقد الفنان خالد النبوي، وصناع المسلسل.

وقال "الباز" خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"،أن هذه المحاضرة تضمنت هجوما حادا على مسلسل ممالك النار وصناعه، قد لا نجده على صفحات الإخوان أو في تركيا نفسها، مطالبا بفتح تحقيق في هذه الواقعة من قبل رئيس الإذاعة المصرية، ورئيس إذاعة القرآن الكريم.

وأضاف: "أنا أوجه خطاب من قلبي لرئيس إذاعة القرآن الكريم، يجب أن تنتبهوا لما يذاع، ومن خرج على الناس في الإذاعة".

وأكد "الباز" أن سليم الأول سرق مصر وجرفها وقتل المصريين، وتم تزوير التاريخ و أوهمونا لسنوات أنه كان فاتحا"، مشددا على أن المسلسل "عامل حرقان" للإخوان والأتراك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ممالك النار محمد الباز تركيا اذاعة القرأن

أخبار تهمك

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يوضح حقيقة المفاوضات مع نجم المصري

منذ حوالي 4 ساعات

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 16 ساعة

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ يوم

موضوعات متعلقة

برومو مسلسل "ممالك النار" يحقق نجاحا فور عرضه (فيديو)

تعرف على عدد مشاهدات برومو "ممالك النار" لخالد النبوي (فيديو)

بعد تصدره التريند.. مواعيد عرض وإعادة مسلسل ممالك النار.. والقنوات الناقلة وترددها

"ممالك النار".. قصة السلطان "طوباي" الشخصية التي يجسدها خالد النبوي

معتز هشام: لم أتوقع ردود الأفعال القوية على دوري في "ممالك النار" (فيديو)

بعد نجاحه في "ممالك النار".. تعرف على أول أعمال معتز هشام بالدراما

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:30 ص

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

01:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status