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برشلونة ضد إنتر ميلان.. تشكيل البارسا فى غياب ميسي وكونتي يبحث عن الصعود

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:17 ص
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برشلونة وإنتر
برشلونة وإنتر
محمد جمال
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يستضيف ملعب جوزيبا ميزا معقل النيراتزورى مباراة قوية اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر مباراة منتطرة تجنع بين إنتر ميلان الإيطالي صاحب الأرض والجمهور ونظيره برشلونة الإسبانى ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، فى لقاء سيقوده الحكم بيورن كيبيرس.

ويسعي إنتر ميلان الإيطالي تحت قيادة المدرب الإيطالي انطونيو كونتي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة الإسبانى اليوم من أجل الصعود لدور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ومجاورة البارسا الذى صعد بعد تصدره للمجموعة بينما يتنافس إنتر ميلان مع نظيره بوروسيا دورتموند الألمانى من أجل الصعود للدور القادم.

ترتيب المجموعة قبل مباراة برشلونة وإنتر ميلان

برشلونة الإسبانى 11 نقطة
إنتر ميلان الإيطالي 7 نقاط
بوروسيا دورتموند الألمانى 7 نقاط
سلافيا براج التشيكي نقتطين

التشكيل المتوقع لفريق إنتر ميلان أمام برشلونة

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش
خط الوسط: ستيفان دي فري – سكرينيار – جودين
خط الوسط: كاندريفا – فيسينو – بيراجي – فاليرو
خط الهجوم: بروزوفيتش – روميلو لوكاكو – لاوتارو مارتينيز .

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا 

حراسة المرمى: نيتو
خط الدفاع: موسى واجو - أومتيتي - توديبو - جونيور فيربو 
خط الوسط: فرينكي دي يونج - كارليس ألينيا - فيدال 
خط الهجوم: كارليس بيريز - أنسو فاتي - أنطوان جريزمان.

إستبعاد ميسي من مباراة إنتر ميلان 

وسيغيب النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي لاعب برشلونة زقائد وهداف الفريق عن مباراة إنتر ميلان بعدما تم إستبعاده من المدير الفنى للفريق ارنستو فالفيردى للراحه

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