خطة مجنونة من ريال مدريد لضم بوجبا

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد من النجم الفرنسي الدولي ولاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي "بول بوجبا" خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، والتي تنطلق أحداثها بعد أقل من شهر.





عرض مجنون لضم بوجبا





وذكرت تقارير إنجليزي أن نادي ريال مدريد الإسباني سيعرض خدمات نجمين كبيرين في الفريق، من أجل أقناع إدارة مانشستر يونايتد بضم صاحب الـ 27 عاماً.





وزعمت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، أن إدارة النادي الملكي إقترحت دمج النجمين الويلزي جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز ضمن الصفقة.





ويعد الثنائي خارج الصورة حالياً في نادي ريال مدريد، مما قد يعزز من فرص رحيلهما خلال يناير المقبل، أملاً في تقليل رسوم صفقة بطل العالم عام 2018.





وتصر إدارة اليونايتد متمثلة في المدير الرياضي إد ودوارد، على تقاضي مبلغ 150 مليون يورو للتخلي عن بوجبا لريل مدريد، وهو ما عطل إبرام تلك الصفقة في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.





وأضافت ديلي ميل أن الثنائي بيل وخاميس مرشحان بقوة لمغادرة ملعب سانتياجو بيرنابيو في يناير المقبل، وذلك من أجل تغطية مبلغ 200 مليون يورو وهو الفارق بين مصرفات وإيرادات النادي الملكي من جراء بيع وشراء اللاعبين.





وقام الريال بشراء لاعبين بمبلغ 350 مليون يورو في الميركاتو الصيفي، مقابل بيع لاعبين بمبلغ 150 مليون فقط، مما سيجبر النادي على بيع لاعبين بمبلغ 200 مليون يورو، خشية التعرض لقوانين اللعب المالي النظيف.



