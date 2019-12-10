فريدة سيف النصر تكشف عن سبب ارتدائها للحجاب وسر تراجعها عنه (فيديو)



وقالت سيف النصر، خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" المُذاع عبر فضائية "one"، مساء الاثنين، إن ارتداؤها الحجاب كان بعد وفاة شقيقها عن عمر 21 عامًا، وهو أول مشهد وفاة تراه في حياتها، وعادت إلى منزلها بعد وفاة أخيها في حالة انهيار واقتنعت بمقولة "نتلف بالحجاب قبل ما نتلف في الكفن"، موضحة أن عدد من الفنانات وقتها هن من ابلغوها بهذه المقولة.



وأضافت أنه تم نشر الخبر في الصحف على الفور لذلك لن تتراجع عن هذه الخطوة، قائلة: "بعد ما لاقيت الخبر اتنشر في الجرايد، قولت مش هينفع أرجع في كلامي، لآن الحجاب مش سبه، ولكن بعد كده خلعته".



وتابعت: "بعد فترة لقيت المسائل دخلت في الجامد، طب أنا عايزة أقعد في بيتنا.. مالكوش دعوة بيا" -في إشارة إلى محاولة البعض استغلالها للترويج للحجاب- ما جعلها تتخلى عن الفكرة، قائلة: "أنا شخصيتي مينفعش حد يسوقني".



كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، عن سبب ارتدائها الحجاب وسبب تراجعها عنه بعد فترة وجيزة، مشيرة إلى انها لا تحب أن يقودها أحد أو يسيطر عليها.